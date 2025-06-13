華埠致信市長亞當斯 反對城區監獄改收容精神病患

華埠社區致信市長亞當斯，反對監獄改收容精神病患提議，圖為舊監獄拆除期間。(記者劉梓祁╱攝影)

針對市府近日提出或將華埠 原計畫興建的城區監獄(BBJ)改為精神健康收容設施的提議，紐約中華公所(CCBA)於10日致信市長亞當斯 (Eric Adams)，表達強烈反對；信中指出，盡管社區支持興建可負擔住房，但堅決反對以此作為交換條件。

市長辦公室近日表示，亞當斯團隊正考慮或將原定用於監獄的華埠場址改為建設一所心理健康設施，而非繼續推進社區反對的監獄計畫。此前，市府也被指正內部討論是否在場址上改建住宅，但目前尚未有明確聲明。

中華公所主席朱超然在信中寫道，「我必須明確表態，華埠對可負擔住房的支持，絕不應被用作交換條件，來合理化引入社區所不歡迎的設施，例如心理健康機構。」

雖然亞當斯將華埠監獄的地址稱為「極佳地點」，但朱超然強調，華埠已經受到遊民 收容所和戒毒中心過度集中的影響，並導致社區內暴力事件顯著增加，其中許多涉案者為遊民與精神病患。

目前，華埠監獄已開始施工，合約價值37億6425萬元。曼哈頓第一社區委員會則在上月通過決議，支持在監獄地塊開發住房，並重新啟用位於柏路(Park Row)的聯邦懲教中心(MCC)。此構想由反監獄組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)和「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)提出，但可行性存疑，因柏路密集分布有政府建築。

對此，朱超然強調，「堅決反對在華埠任何地點興建監獄設施」。他認為，任何與土地使用有關的決策，都應在充分且具實質性的社區諮詢後做出，並納入華文協助。他說，華埠的居民、商戶和文化保育，都將受到政策影響。

兩反監獄組織亦支持改建房屋，但同時呼籲設立精神健康設施。統計指，將被城區監獄取代的雷克島(Rikers Island)監獄中，約有一半關押人員患有各種形式的精神障礙。盡管法律規定必須在2027年前關閉雷克島，但市府建設進度大幅落後，目前在全市建造中的四個城區監獄，沒有一個能在2027年前啟用。

「我們對可負擔住房的支持，不應成為加重社區安全與生活品質風險的理由。」朱超然寫道。