紐約市學前班錄取通知已發放 6/13前須確認

紐約市公立學校系統日前已發布學前班(Pre-K)及三歲班(3-K)的錄取通知，家長須在6月13日截止日期前確認接受錄取通知。(美聯社)

紐約市公立學校 系統日前已發布學前班(Pre-K)及三歲班(3-K)的錄取通知。市教育局 (DOE)強調，家長須在本月13日截止日期前確認接受錄取通知；若未曾收到，仍可加入有多餘名額學校或早教中心的候補名單上。

根據市公立學校系統日前公布的托育計畫錄取情況，約5萬6000名符合年齡資格的四歲兒童獲得Pre-K錄取通知，另有4萬4000名三歲幼童獲得3-K錄取通知；但因學位分布與需求不符，預計下學年仍將有數萬個學位空缺。

市教育局副局長霍金斯(Simone Hawkins)表示，目前全市約13萬個幼兒教育學位中，實際僅約七成被填滿。因此，市府強調，家長如果還沒有收到錄取通知書，也可以再看看仍有名額的學校或早教中心，加入候補名單；此外，市教育局也會在全市五大區的公園、學校和社區活動周圍使用有標牌的卡車開展宣傳工作。

紐約市學前教育申請錄取有多項優先順序規定，不同家庭背景的孩子，進入某些學校或課程的錄取機會有所差異。其中，若申請人目前就讀於該校所屬課程，則可享有該課程的錄取優先權；若申請人的兄弟姊妹目前就讀於申請表上的學校，該申請人也會有較高錄取機會；學生在住址所屬學區內的公立學校及幼兒中心也通常享有錄取優先權。

同時，部分3-K課程特別設有「多元招生」計畫，為低收入家庭、暫時性住房學生、英語學習者等學生保留一定比例名額。