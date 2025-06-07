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競選團隊幕僚長范小江被指具紅色背景 斯靜格：政治潑髒水

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約郵報6日刊文，質疑市長參選人斯靜格(Scott Stringer)競選團隊幕僚長范小江與中國共產黨的家族淵源。圖為范小江(左二)受亞美商業發展中心表彰。(本報檔案照)
紐約郵報6日刊文，質疑市長參選人斯靜格(Scott Stringer)競選團隊幕僚長范小江與中國共產黨的家族淵源。圖為范小江(左二)受亞美商業發展中心表彰。(本報檔案照)

「紐約郵報」(New York Post)6日刊文，質疑市長參選人斯靜格(Scott Stringer)競選團隊幕僚長范小江(Elaine Fan)與中國共產黨的家族淵源，並援引專家言論，稱此事或將引發外界對外國勢力干預美國政治的關切。范小江同日接受世報採訪，駁斥相關說法為「政治操作」。

紐郵報導稱，范小江生於北京。其父親曾任職於中共中央宣傳部，並擔任官媒「僑報」主編。其祖父范長江於1939年加入共產黨，曾為中共宣傳體系的核心人物。紐郵也援引了福斯新聞採訪詹姆斯敦基金會(The Jamestown Foundation)總編霍普(Arran Hope)的內容：「范小江家族歷來與中共宣傳部門關係密切，如今她在紐約政壇擔任要職，應引起公眾注意。」

報導指出，范小江也曾擔任官媒駐美記者。據其個人領英帳號信息，她於2021至2023年間擔任州長霍楚(Kathy Hochul)亞裔事務主任，此前亦在斯靜格擔任市主計長期間擔任其幕僚，並在「明報」擔任記者近十年，去年8月加入斯靜格市長競選團隊。

對此，范小江接受本報採訪回應，強調一個人不應當被簡化為她的家世，也不應當因家世被貼上政治標籤。「中國是我的祖籍國，我家有一些歷史背景，這些都是不會改變的，但一個人的出身不能定義一切。」范小江表示她本人從未加入過共產黨，並在香港接受了基督教洗禮。

范小江指出，紐郵報導內容有多處失實之處，但她不會過多解釋。「我知道是有人刻意放料，背後有政治目的，」她說。「我們華人本該團結，卻總有人走得太過，彼此打壓。」她表示希望大家專注於競選本身。

斯靜格同日也發表聲明，力挺范小江，批評相關報導為「骯髒政治」操作，試圖以「種族主義」攻擊其團隊成員。「在川普煽動恐懼與分裂的時代，這樣的攻擊令人遺憾。任何散播此類陰謀論的競選陣營應立即停止。」

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