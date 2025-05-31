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布碌崙公車司機遭乘客毆打 5月2起

記者馬璿╱紐約報導
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5月間已發生兩起乘客毆打公車司機案。圖為示意圖。(MTA提供)
5月間已發生兩起乘客毆打公車司機案。圖為示意圖。(MTA提供)

本月，布碌崙(布魯克林)發生多起公車司機與乘客的衝突，除有乘客攜帶武器毆打司機外，更曾有司機在被攻擊後用刀刺傷乘客頭部的案件。對此，華人司機則表示，通常教育訓練都會要求司機絕不能回擊，必須通報官方介入調查，藉由車上的監視器釐清事由，「當然希望不要有人經歷這種事情，但如果發生我們只能盡力保護自己」。

今年5月13日，布碌崙Cobble Hill一名男子與B61線路的71歲司機發生口角後，以扳手毆打司機的額頭隨後騎乘滑板車逃逸。19日更有B68線路的司機在羊頭灣康尼島大道(Coney Island Avenue)交P大道處，遭女乘客用包包多次擊打臉部。目前兩名嫌犯皆在逃中，警方仍在追緝。

然而，去年也曾發生過B41司機與乘客因下車受阻起口角，乘客威脅要毆打司機後反遭司機以利器刺傷頭部與腿部。

根據州法，若公車司機在執勤期間遭人身攻擊，涉案者將面臨更嚴重的刑事處罰。若加害人明知對方為「公共交通從業人員」並在其工作中進行蓄意攻擊，將構成二級攻擊罪，屬D級重罪，最高可判處七年徒刑。

不過，實務執行上仍仰賴即時報案、證據留存與有效起訴，華裔司機鄭楠表示，司機若遇到此類事件絕不能離開座位或是回手，必須通報至大都會運輸署(MTA)官方，讓機構聯繫警方並派遣救護車和高層至現場釐清事由。他表示，由於車上有眾多監視器，通常都會藉由回放調查誰是挑起紛爭的人，若案件輕微則需花一至兩天時間查看，除非司機在事件中嚴重受傷導致無法執勤，不然一般情況下司機在調查過程中仍能正常上班。

對近期頻傳的案件，他無奈表示，通常為避免糾紛與麻煩，司機不願意賭上失去工作的風險還手，「我們只能盡力保護自己」。

布碌崙 大都會 華人

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