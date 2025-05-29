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孟昭文辦公聽 談社安金削減對皇后區衝擊 華裔長者無奈

記者高雲兒╱紐約報導
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孟昭文表示，僅在她所轄選區就有超過12萬5000人仰賴社會安全金維生，這不僅是數字，更關乎每個家庭的生計與尊嚴。(記者高雲兒╱攝影)
孟昭文表示，僅在她所轄選區就有超過12萬5000人仰賴社會安全金維生，這不僅是數字，更關乎每個家庭的生計與尊嚴。(記者高雲兒╱攝影)

國會眾議員孟昭文28日在皇后區艾姆赫斯特耆老中心舉辦公聽，與來自長者、殘障、法律、勞工與社區服務等多個團體代表及居民，共同討論川普政府提出的社安金削減計畫對民眾帶來的影響；與會長者表示，社安金是用長年甚至一輩子工作與繳稅換來，削弱恐難保生計。

孟昭文表示，僅在她的選區，就有超過12萬5000人仰賴社會安全金維生，社安金關乎每個家庭的生計與尊嚴，「社安金是你們自己繳稅換來的權益，政府沒有資格奪走這筆錢。」

與會多位專業代表指出，社安金與相關聯邦資源正在被持續削弱，民眾生活品質正受到實質影響。來自美國聯邦雇員聯盟(AFGE)的代表表示，川普政府正推動裁撤成千上萬名社安局員工，聯盟已在聯邦法院提起訴訟並取得初步禁令，嘗試阻止大規模的裁員行動。

紐約法律服務(Legal Services NYC)代表指出，社安局因人手短缺導致服務品質惡化，許多民眾因網路障礙、電話久候、難以預約等問題被迫中斷福利，甚至失去醫療保險。他說：「我們曾處理一位病患因系統混淆其身分資料，導致失去保險無法手術，且無法追溯責任。」

該代表補充，社安金不只關乎長者，更牽動殘障子女、長新冠病患與弱勢家庭的生計命脈，「你以為這和你無關，但若你孩子患有重度自閉症，當你離世後，他唯一可依賴的就是這筆錢。」他也提醒，補助資格條件日趨嚴格、規則變化頻繁，對語言能力有限或無證明文件的長者更是沉重壓力。

皇后區社區之家(Queens Community House)代表分享，一名年長行動不便者仰賴送餐與友伴探訪維繫社交，卻因房租壓力被迫合租求生。「若社安金再遭削減，這些最基本的生活支持也將不保。」

來自不同族裔的受益者亦發出心聲。一名西語裔癌症康復者分享，他靠著社安金度過治療期，「這筆錢不是施捨，是我們用一輩子的工作換來的，我們值得擁有。」

多位華裔長者也在會中分享切身經驗。現年70歲的張女士表示，她自65歲開始領取社安金，「一個月800元，如果不給我們錢，我們怎麼吃飯？」她也為年輕世代發聲：「這麼多年輕人，繳這麼多稅，以後領不到社安金怎麼辦？」

另一位華裔長者則對醫療政策變動感到擔憂：「聽說醫療福利將來可能會被削減，雖然目前還沒實施，但光是這樣的消息就讓人焦慮。」她表示，語言障礙已讓不少華裔長者難以讀懂通知，「我們常常不知道政府在說什麼，就怕哪天突然福利就沒了。」

多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒...
多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)
國會眾議員孟昭文28日上午在皇后區艾姆赫斯特耆老中心舉辦「社會安全金削減影響公聽...
國會眾議員孟昭文28日上午在皇后區艾姆赫斯特耆老中心舉辦「社會安全金削減影響公聽會」。(記者高雲兒╱攝影)

社安金 華裔 醫療保險

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