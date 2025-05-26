紐約市空氣汙染指數 較15年前下降

根據資料，紐約市四項主要空氣污染物平均年濃度明顯下降，顯示空氣品質持續改善。(記者曹馨元╱攝影)

2007年，紐約市 衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)設立了紐約市社區空氣調查(NYCCAS)；根據該調查近15年來收集的資料，至2023年止，紐約市包括細懸浮微粒(PM2.5)在內的四項主要空氣汙染物平均年濃度明顯下降，顯示空氣品質持續改善。

根據統計，自2009年至2023年間，細懸浮微粒下降29%、二氧化氮(NO₂)下降38%、一氧化氮(NO)下降60%、二氧化硫(SO₂)下降高達98%。各空汙指數持續下降的趨勢僅在2023年春夏被打破，當時因受加拿大野火煙霧影響，細懸浮微粒濃度在短期上升，但全年平均值仍低於2009年初期監測數據。

市府指出，2015年起要求建築業主改用清潔燃油，是促使二氧化硫大幅下降的主因。燃油曾是紐約市二氧化硫的主要排放來源；而在2023年，全市84個監測站中，僅一站偵測到二氧化硫，且其濃度與上州阿迪朗達克山區白面山(Whiteface Mountain)相近，顯示政策成效顯著。

然而，臭氧(O₃)濃度在2023年創下自空氣調查系統啟動以來的最高紀錄。臭氧是氮氧化物和揮發性有機碳排放物在陽光和熱力作用下產生的，這也臭氧水平通常在夏季較高的原因。2023年夏季為有紀錄以來最炎熱之一，極有可能是因此原因導致臭氧濃度攀升。專家也指出，隨著氣候變化加劇，未來臭氧濃度可能有上升趨勢。

圖表顯示，法拉盛 及長島市 (Long Island City)所在地區，黑炭(Black Carbon)濃度較高；法拉盛、布碌崙(布魯克林)絕大部分地區的臭氧濃度均屬最高；細懸浮微粒、一氧化氮、二氧化氮高濃度區域則各大華社都有倖免。

報告也列舉數項空氣質量改進措施，包括規範商業炭烤設備排放、為餐廳業者提供技術支援，建立低排放或零排放貨運網絡、減少對卡車運輸的依賴，將高汙染卡車逐步淘汰等等。