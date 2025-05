退伍軍人服役4年 無論是否被派駐戰區 皆可全額補助學費

霍楚宣布擴大「紐約州退伍軍人學費補助計畫」.凡曾服役滿四年的退伍軍人,無論是否參與戰鬥任務或被派駐戰區,皆可申請全額學費補助。(取自州長辦公室)

為紀念國殤日,州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布擴大「紐約州 退伍軍人學費補助計畫」(Veterans Tuition Award),自7月1日(周二)起,凡曾服役滿四年的退伍軍人,無論是否參與戰鬥任務或被派駐戰區,皆可申請全額學費補助。

以往,僅有在戰區服役的退伍軍人才具備資格。計畫擴展後,所有服役滿四年的退伍軍人,以及曾參與越戰、波斯灣戰爭、阿富汗 戰爭等戰區任務並光榮退伍者,皆可申請全額補助,無論全職或兼職學籍。

該計畫由州高等教育服務公司(HESC)管理,提供金額最高可達州立大學(SUNY)本科學費,適用於全州認可的公私立大學及職業訓練課程。補助亦可與聯邦學費資助並用,獎助金不會因其他補助而減少,全年開放申請。

「國殤日是緬懷英勇犧牲者的日子,也提醒我們要實際支持所有曾服役者,」霍楚表示,「紐約州將繼續為退伍軍人提供高等教育資源,協助他們重新規畫未來。」

除學費補助外,紐約州還設有「軍人優異表揚與獎勵獎學金」(MERIT Scholarship),為服役期間因公殉職或重傷的州民家屬,提供全額學費與食宿費用支持。「退伍軍人遺屬與殘疾子女州長獎學金」(Regents Awards for Children of Deceased and Disabled Veterans)則每年補助符合資格的學生,。

此外,「退伍軍人教育計畫」(Vet Ed)支援「美國軍人權利法案」(GI Bill)受益人參與經認可的課程。更多資訊可參閱官方網站:hesc.ny.gov/vta

市府層面也同步響應,將於國殤日周末與全市多家餐廳合作,為現役與退伍軍人及家屬提供專屬餐飲優惠。美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)則從現在起至勞工節期間,對現役與退伍軍人及家屬開放免費入館。