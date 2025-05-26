我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國軍事雜誌：犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」、可不戰而勝

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

退伍軍人服役4年 無論是否被派駐戰區 皆可全額補助學費

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
霍楚宣布擴大「紐約州退伍軍人學費補助計畫」.凡曾服役滿四年的退伍軍人，無論是否參與戰鬥任務或被派駐戰區，皆可申請全額學費補助。(取自州長辦公室)
霍楚宣布擴大「紐約州退伍軍人學費補助計畫」.凡曾服役滿四年的退伍軍人，無論是否參與戰鬥任務或被派駐戰區，皆可申請全額學費補助。(取自州長辦公室)

為紀念國殤日，州長霍楚(Kathy Hochul)宣布擴大「紐約州退伍軍人學費補助計畫」(Veterans Tuition Award)，自7月1日(周二)起，凡曾服役滿四年的退伍軍人，無論是否參與戰鬥任務或被派駐戰區，皆可申請全額學費補助。

以往，僅有在戰區服役的退伍軍人才具備資格。計畫擴展後，所有服役滿四年的退伍軍人，以及曾參與越戰、波斯灣戰爭、阿富汗戰爭等戰區任務並光榮退伍者，皆可申請全額補助，無論全職或兼職學籍。

該計畫由州高等教育服務公司(HESC)管理，提供金額最高可達州立大學(SUNY)本科學費，適用於全州認可的公私立大學及職業訓練課程。補助亦可與聯邦學費資助並用，獎助金不會因其他補助而減少，全年開放申請。

「國殤日是緬懷英勇犧牲者的日子，也提醒我們要實際支持所有曾服役者，」霍楚表示，「紐約州將繼續為退伍軍人提供高等教育資源，協助他們重新規畫未來。」

除學費補助外，紐約州還設有「軍人優異表揚與獎勵獎學金」(MERIT Scholarship)，為服役期間因公殉職或重傷的州民家屬，提供全額學費與食宿費用支持。「退伍軍人遺屬與殘疾子女州長獎學金」(Regents Awards for Children of Deceased and Disabled Veterans)則每年補助符合資格的學生，。

此外，「退伍軍人教育計畫」(Vet Ed)支援「美國軍人權利法案」(GI Bill)受益人參與經認可的課程。更多資訊可參閱官方網站：hesc.ny.gov/vta

市府層面也同步響應，將於國殤日周末與全市多家餐廳合作，為現役與退伍軍人及家屬提供專屬餐飲優惠。美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)則從現在起至勞工節期間，對現役與退伍軍人及家屬開放免費入館。

紐約州 霍楚 阿富汗

上一則

長島市地鐵1乘客遭雙重暴力搶劫 警方追緝2嫌

下一則

哈佛國際生風波 留學生嘆：我在美國看不到未來
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「史迪奇」打敗湯姆克魯斯 奪國殤日長周末票房冠軍

「史迪奇」打敗湯姆克魯斯 奪國殤日長周末票房冠軍
國殤日自駕出遊高峰 灣區油價回落惹關注　

國殤日自駕出遊高峰 灣區油價回落惹關注　
國殤日 洛縣致敬退伍軍人和家屬 表彰伊頓野火救災警消

國殤日 洛縣致敬退伍軍人和家屬 表彰伊頓野火救災警消
聖蓋博國殤日 200星條旗緬懷已故將士

聖蓋博國殤日 200星條旗緬懷已故將士

熱門新聞

一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
張女士22日前往亞總會求助，表示自己因此事身心俱疲，希望能尋找有同樣遭遇的受害者提供說法，以洗刷冤屈。(記者馬璿／攝影)

皇后區華人取款遭詐反被上銬 被控竊盜罪關押24小時

2025-05-23 02:30
在紐約工作的林小姐，事發當晚正與朋友們在東河邊的The Rooftop at Pier 17參加音樂節活動，恰巧看到夸烏特莫克號的船員爬上桅杆。(圖片由受訪者提供)

墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

2025-05-19 07:40
在2023和2024年大量中國走線移民抵美的高峰期中，女性人數明顯上升。研究走線的學者陳國霖說，許多店鋪雖名義上登記為按摩院，實際上多涉及性服務。(記者高雲兒╱攝影)

走線華女進性產業引拐賣爭議 陳國霖：多數非人口販運受害者

2025-05-22 06:32

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌

空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌