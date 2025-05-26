退伍軍人服役4年 無論是否被派駐戰區 皆可全額補助學費

霍楚宣布擴大「紐約州退伍軍人學費補助計畫」.凡曾服役滿四年的退伍軍人，無論是否參與戰鬥任務或被派駐戰區，皆可申請全額學費補助。(取自州長辦公室)

為紀念國殤日，州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布擴大「紐約州 退伍軍人學費補助計畫」(Veterans Tuition Award)，自7月1日(周二)起，凡曾服役滿四年的退伍軍人，無論是否參與戰鬥任務或被派駐戰區，皆可申請全額學費補助。

以往，僅有在戰區服役的退伍軍人才具備資格。計畫擴展後，所有服役滿四年的退伍軍人，以及曾參與越戰、波斯灣戰爭、阿富汗 戰爭等戰區任務並光榮退伍者，皆可申請全額補助，無論全職或兼職學籍。

該計畫由州高等教育服務公司(HESC)管理，提供金額最高可達州立大學(SUNY)本科學費，適用於全州認可的公私立大學及職業訓練課程。補助亦可與聯邦學費資助並用，獎助金不會因其他補助而減少，全年開放申請。

「國殤日是緬懷英勇犧牲者的日子，也提醒我們要實際支持所有曾服役者，」霍楚表示，「紐約州將繼續為退伍軍人提供高等教育資源，協助他們重新規畫未來。」

除學費補助外，紐約州還設有「軍人優異表揚與獎勵獎學金」(MERIT Scholarship)，為服役期間因公殉職或重傷的州民家屬，提供全額學費與食宿費用支持。「退伍軍人遺屬與殘疾子女州長獎學金」(Regents Awards for Children of Deceased and Disabled Veterans)則每年補助符合資格的學生，。

此外，「退伍軍人教育計畫」(Vet Ed)支援「美國軍人權利法案」(GI Bill)受益人參與經認可的課程。更多資訊可參閱官方網站：hesc.ny.gov/vta

市府層面也同步響應，將於國殤日周末與全市多家餐廳合作，為現役與退伍軍人及家屬提供專屬餐飲優惠。美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)則從現在起至勞工節期間，對現役與退伍軍人及家屬開放免費入館。