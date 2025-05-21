房東因移民身分歧視、以向ICE舉報威脅租戶 違法

市府多部門召開媒體圓桌會，向少數族裔及移民社區強調，無論移民身分，所有人的住房基本權利均受紐約市法律保護。圖中從左至右分別為市府公共參與單位執行主任勒弗(Adrienne Lever)、副市長卡里翁(Adolfo Carrión)、市長移民事務辦公室主任卡斯楚和市住房保障與開發局執行局長提賈尼(Ahmed Tigani)，市人權委員會副主任喬杜里(Kajori Chaudhuri)也參加了會議。(記者許君達╱攝影)

市府多部門20日聯合舉辦少數族裔媒體圓桌會，重申紐約市 依法保護所有居民的公平居住權，禁止房東對新移民 住客採取歧視 性行動、或以向聯邦移民執法部門舉報為由威脅住客。

會議由市長移民事務辦公室(MOIA)主任卡斯楚(Manuel Castro)主持，他強調，盡管近來「雜音」很多，但紐約市的庇護城市法律及相關政策一切如常，任何移民的合法權益都受到法律保護，而擁有合理居住空間的住房權則是一項最基本的移民權利。

根據市府人權委員會的定義，住房市場中的「歧視」行為包括因承租人的族裔、性別、移民身分、信仰、經濟狀況或健康狀況等因素，而拒絕出售、出租或承擔維修保養義務，或在租售時故意針對上述因素設定附加條款，房東必須接受包括「租房券」在內的各種形式的政府補助，也不得在招租廣告中設定針對特定人群的歧視性條件，比如「不收租房券」、「不能帶兒童」等，否則將觸犯法律。

針對當前移民執法收緊、甚至鼓勵舉報的現狀，紐約市地方法律禁止房東基於移民身分或來源母國的情況對租戶進行騷擾或恐嚇，包括威脅向移民執法部門告密、或使用「非法外國人」(illegal alien)等稱謂。

如果任何移民租房者感覺自己受到歧視，可撥打(212)416-0127向市府人權委員會投訴。如果擔心人身安全問題，投訴者可選擇匿名舉報，當局無權要求投訴者透露自己的移民身分或其他個人信息。如果投訴屬實且情節嚴重，人權委員會將有資格幫助受害人提供申請犯罪受害者簽證(U-visa)所需的證明材料。

市住房保護與開發局(HPD)則提供了一系列線上資源，包括「住房ABC租戶指南」https://reurl.cc/eMAyZb、租戶權利與責任介紹https://reurl.cc/QYxEOq，以及可用於查詢建築物和房東信息的HPD Online在線平台https://reurl.cc/mxAyNW。對於同樣處於弱勢地位的小房東，該局提供「房東幫助平台」(Homeowner Help Desk)https://reurl.cc/yRGv4E。此外，租房者如果遭遇房東騷擾，可通過311熱線轉接HPD的反騷擾專線尋求幫助。