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紐約市亂丟垃圾投訴量 布碌崙居首 布朗士、皇后區男亂丟最多

記者馬璿╱紐約報導
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一項最新調查顯示，紐約市最常亂丟垃圾的族群落在布朗士與皇后區，年齡介於18至34歲的男性。圖為8大道一帶被丟滿垃圾的盆栽。(記者馬璿╱攝影)
一項最新調查顯示，紐約市最常亂丟垃圾的族群落在布朗士與皇后區，年齡介於18至34歲的男性。圖為8大道一帶被丟滿垃圾的盆栽。(記者馬璿╱攝影)

一項最新調查顯示，紐約市最常亂丟垃圾的族群在布朗士皇后區、年齡介於18至34歲的男性，而五大區中垃圾與髒亂問題投訴量最高則為布碌崙(布魯克林)，自去年1月起已累積超過3萬筆。

清潔基金會(Sanitation Foundation)日前公布調查，約八成紐約人認同城市存在垃圾問題，但其中有38%的受訪者坦承，偶爾會把垃圾丟在街上，僅有29%的人聲稱自己「從未亂丟垃圾」。而45歲以上的女性，則是在調查中自認自己不是垃圾製造者。不少受訪者在問卷中坦承，自己雖然有此惡習，但原因是基於附近沒有公共垃圾桶，或是當時太趕而沒時間處理垃圾。

五大區中，以布碌崙的垃圾與髒亂投訴數量最多，自2024年1月起，311通報系統共累積超過3萬筆。皇后區緊隨其後，有2萬900件，而有時被認為垃圾問題最嚴重的曼哈頓，則為1萬7000件。布朗士累積1萬3200件投訴，史泰登島則最少，僅6700件。

針對紐約市的垃圾問題，市長亞當斯(Eric Adams)承諾將持續改善。市府周前宣布，將額外撥款3200萬元給市清潔局用於清掃街道，並擴大夜間與週末清潔市立公園的市府人手。

清潔基金會則與市清潔局(DSNY)合作，將於本周啟動「不要讓紐約蒙羞」(Don’t Do NYC Dirty)宣導計畫，鼓勵市民自律，維護市容。基金會表示，有85%受訪者以身為紐約人為傲，那人們更應該將這份愛化為實際行動，從維持城市乾淨開始。

住在皇后區的部分居民也認為該區垃圾問題愈發嚴重，甚至有人已經考慮搬到長島，以擺脫過去在皇后區所忍受的垃圾、噪音、人們大聲喧嘩的問題，盼自己的孩子不會在這樣的環境下長大。

皇后區 布朗士 布碌崙

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