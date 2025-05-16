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賄賂貨航公司獲利近千萬 華男判刑兩年

記者許君達／紐約報導
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以商業賄賂手段從美國極地航空公司(Polar Air Cargo Worldwide, Inc.)處違法獲利近1000萬元的加州華人徐思凱(音，Skye Xu)，15日被紐約南區聯邦法院判處兩年監禁，並處罰金超過600萬元。

極地航空是一間總部位於紐約州的全貨運航空公司，1993年成立，2025年2月解散，機隊併入其母公司阿特拉斯航空(Atlas Air)。在運營期間，極地航空的業務高度依賴第三方貨運代理商，由代理商主要負責銷售機艙貨運空間，而這就給了一些不法分子尋租的機會。

根據檢方，徐思凱所涉及的貪腐案件共有十名被告，分別為四名極地航空高管和六名代理商，二者為行賄與受賄關係，犯罪行為持續超過十年。徐思凱是全部十名被告中最後一名到案者。

法庭文件顯示，徐思凱在加州經營航空貨運代理公司Sky X Airlines, LLC，在2020年11月至2021年7月間，他在極地航空公司不知情的情況下，向三名高官控制的空殼公司支付了440萬元的行賄款，以換取兩份高額合同。

文件顯示，由於新冠疫情初期，全球航空客運接近停擺、口罩等必需物資的供應鏈則高度依賴中國產能，徐思凱看準此時機，通過行賄手段獲取了極地航空與其他客運航司協調經營所獲得的客艙運貨合同。由於這種臨時措施的售價低且資源緊張，徐思凱因而獲得了高額利潤。根據法庭文件，他總共通過這兩份合同賺取了大約4600萬元貨款，淨利潤1000萬元。

徐思凱去年10月選擇認罪。宣判後，他獲刑兩年，附以三年釋放後監管，並被沒收違法所得448萬7830元、向極地航空公司賠償139萬元。此前，本案中涉案情節最嚴重的高管被告溫克鮑爾(Lars Winkelbauer)因受賄超過3000萬元，而被判處四年監禁。

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