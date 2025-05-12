紐瓦克機場又故障 所有航班停飛45分鐘 大規模延誤

紐瓦克機場11日再度出現航班混亂情況，聯邦航空管理局(FAA)當天清晨下令暫停所有起飛航班，造成大規模延誤。(路透)

紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport，EWR)11日上午再度出現航班混亂情況，聯邦航空管理局(FAA)當天清晨下令暫停所有起飛航班，造成大規模延誤。

據FAA發布的通知，此次下達「地面停止令」(ground stop)是因費城 航管中心人力短缺所致。該中心負責紐瓦克機場 的航班進出調度，但近幾周屢次發生系統故障，不少員工因此請「心理創傷假」，導致人手更加吃緊。

而本次停飛令持續約45分鐘，停飛範圍涵蓋所有從紐瓦克起飛的航班。根據FAA統計，截至11日上午11時，來往於紐瓦克的航班平均延誤時間為2小時32分鐘。而航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，截至11日中午，該機場已有超過160個航班遭延誤或取消。

紐瓦克機場11日再度出現航班混亂情況，聯邦航空管理局(FAA)當天清晨下令暫停所有起飛航班，造成大規模延誤。(路透)

紐瓦克機場是全美最繁忙的機場之一，但近兩周因問題頻發，已累積影響數萬名旅客，讓紐瓦克成為全球最不可靠的機場之一。FAA更指出，過去兩周內，航管人員曾兩度短暫失去與起降飛機的雷達與通訊連線，雖然每次中斷時間僅約90秒，但對航空安全構成潛在風險。

同日，運輸部長達菲(Sean Duffy)在接受採訪時表示，運輸部計畫暫時減少紐瓦克的航班，以處理當前的基礎設施與安全問題；「我們確實減少了紐瓦克機場的航班進出量，因為我們的首要任務是安全」。達菲強調，目前，通訊系統仍持續出現故障，航管人員數量又因此而減少，導致情況一再惡化。

聯邦參院 少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也於11日召開記者會，稱如今紐瓦克的問題已引起民眾恐慌。同時，舒默也批評達菲本末倒置，指其雖於日前公布了一項耗時數年的設備升級計畫，但仍未提出能立即改善航管系統的方案；「FAA必須將紐瓦列為首要修復對象，並投入所有資源盡快處理，這種狀況不能再持續下去」。