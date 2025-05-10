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亞當斯赴華府會晤川普 討論基建與聯邦資金議題

記者范航瑜╱紐約報導
亞當斯對這場白宮之行僅簡短說明，並於飛往華府途中拍攝影片說道期待找到合作方式，與聯邦共同處理基礎建設與其他資金項目。(截自亞當斯官方X平台帳號@NYCMayor視頻)
亞當斯對這場白宮之行僅簡短說明，並於飛往華府途中拍攝影片說道期待找到合作方式，與聯邦共同處理基礎建設與其他資金項目。(截自亞當斯官方X平台帳號@NYCMayor視頻)

市長亞當斯(Eric Adams)9日飛往華府，與總統川普(Donald Trump)會面。據知情人士透露，亞當斯預計將向總統提出多項市政關切的議題，包括目前暫停的帝國風電一號(Empire Wind One)項目、聯邦醫療補助(Medicaid)經費，以及州與地方稅(SALT)抵扣等。

市長辦公室9日早上宣布，亞當斯將於當日下午3時拜訪川普。亞當斯本人也對這場白宮之行僅作簡短說明，並於飛往華府途中拍攝影片說道：「我們期待找到合作方式，共同處理基礎建設與其他資金項目。」

亞當斯對這場白宮之行僅簡短說明，並於飛往華府途中拍攝影片說道期待找到合作方式，與...
亞當斯對這場白宮之行僅簡短說明，並於飛往華府途中拍攝影片說道期待找到合作方式，與聯邦共同處理基礎建設與其他資金項目。(截自亞當斯官方X平台帳號@NYCMayor視頻)

消息人士向媒體「紐約郵報」透露，亞當斯不僅爭取具體成果，也希望與川普建立的政治關係能換來正面回報。亞當斯未加入其他民主黨市政與州級領袖，或其競選對手對川普的批評行列，而是選擇與對方保持友好互動，企圖證明此策略能為紐約市帶來實際好處。

此次會面恰逢司法部預計於當天下午提交相關調查文件，包括搜索令與具體說明證據的宣誓書，預計將揭示貪腐案的指控細節。該案上月已由聯邦法官何戴爾(Dale E. Ho)應司法部高層要求駁回，理由是起訴妨礙亞當斯配合聯邦移民政策，亞當斯隨後宣布退出民主黨初選，以無黨籍身分爭取連任。

此次會面也正值市府與川普政府在多項議題上角力，亞當斯同意聯邦政府在雷克島監獄(Rikers Island)內設置移民暨海關執法局(ICE)辦公室，但上月遭州法官暫時叫停。另一方面，亞當斯政府也在部分政策上與川普畫清界線，包括聯名提交法院意見書，反對川普擬取消無證客子女出生公民權的命令。

這也是亞當斯與川普在川普重返白宮後的首次公開會面。今年1月，亞當斯曾專程飛往佛州與川普共進午餐，隨後亦出席其就職典禮。市長與總統在白宮會面的機會並不常見，亞當斯曾於2021年與拜登會晤，那時他尚未就任市長。前市長白思豪(Bill de Blasio)則於2015年與歐巴馬見面，他的前任彭博(Michael Bloomberg)則在2012年獲邀白宮。

亞當斯 川普 白宮

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