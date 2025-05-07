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哥大因聯邦補助金遭刪 將裁減180研究人員

記者范航瑜／紐約報導
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哥倫比亞大學6日發出校園全體電郵表示，由於川普政府撤銷聯邦研究補助金，校方將裁撤約180名工作人員。(記者范航瑜／攝影)
哥倫比亞大學6日發出校園全體電郵表示，由於川普政府撤銷聯邦研究補助金，校方將裁撤約180名工作人員。(記者范航瑜／攝影)

哥倫比亞大學6日向全校師生發出電郵表示，由於川普政府撤銷聯邦研究補助金，校方將裁減約180名薪資仰賴這些補助的工作人員。

校方表示，由於財務壓力，約180名「涉及受影響聯邦補助」的職員將於當日收到解雇或不續聘通知，包括全職和兼職人員，但並未透露具體名單。據校方說法，這些人約占原本依賴聯邦補助金薪資人員的20％。

在財務壓力下，部分學院與系所將縮減運作規模，研究基礎設施也將「以精簡方式維持運行」，但仍保留在資助恢復後迅速重建能力的準備。代理校長薛普曼(Claire Shipman)與其他校方官員在信中寫道，哥倫比亞同時設立「研究穩定基金」(Research Stabilization Fund)，允許部分研究人員申請臨時校內資助。

薛普曼說，近月來，哥倫比亞已有超過300項長期研究計畫遭全部或部分取消。川普政府3月初宣布，撤回擬提供給哥大的4億元資助，理由是校方未能充分保護猶太學生免於「反猶主義」。

除了反猶主義外，資金遭砍的另一大原因是補助與政府政策「不再一致」。被撤資的計畫包括優先支持多元背景研究者、聚焦LGBTQ+族群等領域。國家衛生研究院(NIH)日前也取消了多項研究補助，包括旨在促進生物醫學研究多元化的MOSAIC計畫。

MOSAIC(Maximizing Opportunities for Scientific and Academic Independent Careers)計畫於2019年設立，旨在支持來自代表性不足背景的博士後研究人員。 然而，該計畫被川普政府視為「意識形態驅動」的多元、平等與包容(DEI)倡議之一，因而被取消。

哥大3月已同意遵守川普政府多項要求，以換取資助恢復，例如重審中東研究等學術課程、聘任專責人員驅離校內人士、加強對學生社團的監管等。教育部長麥克曼(Linda McMahon)後來表示，哥大「正走在正確的方向上」，可望恢復資助。

然而，包括學生與教職員在內部分人則批評校方過於輕易屈服。相比之下，哈佛大學則選擇不配合川普政府的要求，本周被通知不再具備申請聯邦研究補助的資格。

川普 哥大 哈佛大學

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