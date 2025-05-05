紐約5區單車暢遊 3.2萬人參與 華人騎士挑戰自我

「紐約五區單車暢遊」開跑。圖為騎行者穿過樹蔭下的中央公園。(主辦方提供)

「紐約五區單車暢遊」(TD Five Boro Bike Tour)4日開跑，約3萬2000名騎行愛好者在單車上遊歷了紐約五區，行程達到40哩。華人 騎行者表示，在參與中收穫快樂和健康，是這一活動的最大意義。

騎行路線覆蓋紐約五區，其中部分路段行經平時不允許單車進入的高速公路。(主辦方提供)

「紐約五區單車暢遊」活動始於1977年，從最初僅組織高中生參與的一項課外活動發展至今，成為一項每年都能吸引數萬人參與的紐約市標誌性公共活動。今年的騎行路線從曼哈頓下城的市政廳附近起始，沿第六大道北上，從南到北縱貫中央公園後，繼續經哈林區北上進入布朗士，再沿曼哈頓東側的羅斯福高速路(FDR Drive)至皇后區 大橋(Queensboro Bridege)。

進入皇后區後，先向北行至東河岸邊的阿斯托利亞公園(Astoria Park)，再沿水岸一路向南，縱貫長島市(Long Island City)後進入布碌崙 (布魯克林)，並沿布碌崙皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway)一直南行至維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)，終點設在大橋的史泰登島一端。整條路線經過了紐約市的中央商務區、公園、東河以及大橋等多處標誌性景觀，給平時活動範圍有限的參與者們創造了一個從不同角度欣賞這座城市的機會。

數萬名騎行者當日共分五批出發，最早的出發時間為早7時30分，最晚一批上午10時30分出發，據報導，最快的單車騎士當日上午10時左右已到達了終點。整個行程中，雖然中午時分紐約出現降雨，但下雨的時間不長，雨後的氣溫則下降到非常適宜戶外運動的水平。

完成全部行程者全部可獲得獎牌。(受訪者提供)

與馬拉松不同的是，「五區單車暢遊」並非一項賽事，所有參與者都沒有爭取排名的競爭壓力，只需積極參與。來自布碌崙(布魯克林)的華人組織「紐約快樂聯盟」今年共有五名成員組隊參加騎行。成員Angel透露，她平時並不經常鍛鍊，對自己的身體條件不太有信心，但在其他成員的激勵下，她也報了名，決定挑戰一下自己，還專門去買了車。當騎行開始後，她發現現場氛圍很好，場邊的專業啦啦隊和普通觀眾熱情地給他們加油，騎行者之間也相互鼓勁，這些都激勵著她堅持向前。

布碌崙「紐約快樂聯盟」組隊參加騎行。(受訪者提供)

Angel表示，來美多年，已經很久沒有騎過單車了，但即使像她這樣的條件，都能堅持下來，「我能行，大家一定都行」。她透露，在騎行完成後拍照發了朋友圈，很快就收到了大量留言，她這才發現，「原來身邊很多朋友都有興趣，還問我要如何報名參加。」不過Angel也注意到，整場騎行下來，看到的華人參加者並不多。她的隊友Nancy表示，挑戰自我、身心健康，是快樂的源泉，希望更多的華人積極參加這樣的活動，並從中發現快樂。

騎行愛好者陳家齡此前曾連續14年參加「五區單車暢遊」，但今年沒有報名。他表示，這不代表他放棄了騎行，只是由於年齡已高，身體上的準備沒有做好，因而要對自己的健康和安全負責。他說，鍛鍊是一項終身的習慣，「或者去做，或者躺平」，沒有中間狀態。

陳家齡還表示，有大規模騎行活動自然是好的，但對騎行者來說，更重要的是一個安全的騎行環境。目前，「只有在單車專用道內騎車才是安全的，普通街道很危險，因為駕駛把單車騎士當成敵人」。他還譴責了一些不守規則的騎行者，「那些亂闖紅燈、馬路飆車和在人行道上橫衝直撞的騎士，對他人不負責任，也把我們整個群體的名聲都敗壞了，我討厭他們。」