高譚公園慶祝地球日 推華埠及周邊社區綠地建設

高譚公園26日舉行地球日慶祝活動，社區居民齊聚一堂，參與植栽、中國舞、功夫教學等一系列活動。(張羅莎提供)

高譚公園(Gotham Park)26日舉行地球日慶祝活動，社區居民齊聚一堂，參與植栽、中國舞、功夫教學等一系列活動，共同維護這片來之不易的公共空間。高譚公園聯合創辦人兼主席張蘿莎(Rosa Chang)接受本報專訪，分享了綠地打造的歷程，以及其對華埠 與周邊社區的重要意義。

高譚公園26日舉行地球日慶祝活動，社區居民齊聚一堂，參與植栽、中國舞、功夫教學等一系列活動。(張羅莎提供)

張蘿莎指出，高譚公園並非傳統意義上的市立公園，而是位於市交通局管轄下的一處公共廣場，完全由民間自發經營。「與市府管理的公園系統不同，這裡的垃圾清理、植栽購買與澆水，都是我們自己動手完成的」，她說。

自倡議行動啟動以來，高譚公園已成功開放多片空間，總面積預計將達9英畝。第一片綠地於第二年開放，之後持續擴展，最新一區也即將完工開放。「在像華埠這樣人口極度密集的地區，開闢公共空間尤其重要」，張蘿莎表示，她指出高譚公園周邊半哩內聚居了超過4萬7000名居民，但整個市中心可供居民活動的綠地極為稀缺，「既然這片土地無法興建高樓，就應該規畫成開放空間，讓居民享用。」

活動當天，包括中國舞表演、功夫教學、植樹與除草等，展現了社區參與精神。張蘿莎分享，她最感動的瞬間是「看到不同的人們以各自的方式使用這片空間」，從自發到場的跑酷愛好者，到參與滑板項目的年輕人，讓她感覺綠地已成為社區活力的中心。

高譚公園又名拱門廣場(Arches Plaza)，是華埠附近少見的大型公共綠地，2009年因橋梁維修工程關閉，部分區域在2023年重新開放，去年11月又開放了通往柏路的人行道區域。今年3月，紐約州 國會參議員舒默(Charles Schumer)等人宣布聯邦將撥款補助200萬元，改造高譚公園。