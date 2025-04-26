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紐約學區理事會選舉首日出包 市教育局挨轟

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約學區教育理事會選舉25日開跑，但首日即因技術問題被迫暫停投票。(截自市教育局官網)
紐約學區教育理事會選舉25日開跑，但首日即因技術問題被迫暫停投票。(截自市教育局官網)

紐約學區教育理事會(Community Education Councils, CEC)選舉25日開跑，但首日即因技術問題被迫暫停投票，引發家長不滿；教育倡導組織「PLACE NYC」當日上午發布聲明，呼籲市教育局暫停選舉程序，指出部分家長收到錯誤選票，影響選舉公平性與透明度。

據家長反映，當天系統出現多項錯誤，包括部分家長出現在與自己無關的席位選票上。25日下午，投票界面顯示「投票已暫停，網站正在更新。我們希望能在今天下午恢復。」

市教育局發言人理查茲(Onika Richards)表示，承包商正在處理技術問題，「為確保公平與準確，我們暫停投票，正積極修復系統，並期待盡快恢復。」

截至發稿，該故障已修復，盡管如此，目前尚不清楚暫停前已有多少家長完成投票，以及這部分選票是否需要重新投票。原定投票將持續至5月13日(周二)，但教育局尚未明確說明是否會延長投票期限。

教育維權組織PLACE NYC共同創辦人朱雅婷對此批評道，「我們不能讓一場存在缺陷的選舉繼續進行，家長代表制度的完整性正受到威脅」。PLACE NYC要求市府調查錯誤原因、發送更正選票並妥善分發，確保家長獲得清楚通知，並在糾正後重新開放投票。

學區教育理事會將選出地區及全市的理事會成員，每兩年一次，這些當選成員雖然職權有限，但也擁有一定的話語權，主要負責地區畫分(rezoning)提案的表決。另外也旨在向市府反映家長聲音、在教育政策辯論中扮演重要角色。近年來，家長委員會也針對跨性別學生運動政策、保護學生免受川普政府行政令影響等議題提出建議性決議。

本次投票失誤也讓外界對市教育局選舉管理再度提出質疑，市主計長蘭德(Brad Lander)去年11月曾發表報告，建議市府加強選舉宣傳，並制定更清晰的競選規範。

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