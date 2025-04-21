疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

紐約一名持有綠卡 的華裔青年，15日從中國返回美國，在西雅圖 入境時遭美國海關和邊境 保護局(CBP)扣押，原因是他之前在紐約有一項類似於超速的紀錄。儘管相關國會議員辦公室就此聯繫西雅圖入境管理部門要求放人，但CBP堅持不放，至19日該華裔青年已被關押了五天。

這名溫姓華裔青年家住史泰登島。布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡近日接到溫先生父母的求助。據他的父母講述，兒子2006年和他們一起移民美國，那時兒子才14歲。持有綠卡的兒子之前多次出國旅遊，近兩年也去過中國，每次都能順利入境返回。

不久前，溫先生和有美國公民身分的女朋友一起回中國台山玩了一個多月。這兩人15日飛到西雅圖，在準備從西雅圖入境再返回紐約時卻遇到了麻煩。當時邊境官員攔住了溫先生，帶他去「小黑屋」接受進一步詢問。邊境人員在對其進行審查後，將其關押在當地機場的收容所內。到19日為止，溫先生已在西雅圖被關押了五天，他的女朋友也在機場等了五天。

莊文怡辦公室接到求助後馬上聯繫了西雅圖機場入境管理部門，詢問溫先生被抓的原因，得到的答覆是此人五、六年前在賓州有一項刑事犯罪紀錄，可能是超速，也可能罰單沒繳，當時他們正等賓州警方發來相關資料。莊文怡辦公室工作人員隨後到賓州司法系統查詢，沒有發現溫先生的任何犯罪紀錄。

莊文怡辦公室接著聯繫了國會參議員舒默(Chuck Schumer)辦公室，也向布碌崙的法律援助機構(Legal Aid Service)請求幫助。舒默辦公室很快聯繫了西雅圖，並向對方指出，溫先生沒有明確犯罪紀錄，依照法律不能關那麼長時間，要求放人，西雅圖邊境部門堅持不將溫先生釋放。

市議員莊文怡為此提醒有離境計畫的居民要謹慎出行，即使是持綠卡者也不能大意，要仔細回顧自己以前的違規或其他紀錄，之後再做決定。此外，在入境遇到麻煩時，不要隨便簽署文件，一定要求見移民律師，以免無故被關押。