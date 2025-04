長島華女公園棄狗 被控動物虐待

一名長島華人女子因涉嫌遺棄自己一歲大的狗狗Cola遭動物虐待等罪,圖為已被安全轉至動物收容所的小狗。(取自薩福克郡防止虐待動物協會)

一名來自長島 蘇福克郡(Suffolk County)的華人女子,因前往州立公園 ,並涉嫌在園內遺棄自己一歲大的狗狗,面臨動物虐待等指控,將於5月5日再次出庭。

蘇福克郡防止虐待動物協會(Suffolk County Society for the Prevention of Cruelty to Animals)宣布,來自史密斯鎮(Smithtown)國王公園(Kings Park)的37歲華女張涵超(Hanchao Zhang,音譯),於本月14日在松溪草原州立公園(Sunken Meadow State Park),遺棄了一隻名叫「Cola」的一歲大的雄性拉布拉多混種幼犬。

根據調查,紐約州 立公園護林員在公園一處半林地區發現這隻狗時,它被遺棄在無食物、無水源、無庇護的環境中。一名路人注意到這隻沒有項圈的狗在園區內遊蕩,並通知了護林員。之後護林員則通報了蘇福克郡的警探。目前,Cola已經被安全地送往史密斯鎮動物收容所(Smithtown Animal Shelter),並將於近日開放領養。

在紐約州立公園警察、護林員及史密斯鎮動物管制官的配合下,蘇福克郡防止虐待動物協會詳細調查了此案,並最終做出逮捕決定。張涵超於15日前往蘇福克郡警局第四分局自首,並由防止虐待動物協會的探員辦理了相關程序。她被控以動物遺棄與動物虐待兩項罪名,定於5月5日上午在蘇福克郡第一地方法院出庭。

蘇福克郡防止虐待動物協會表示,將致力保障本郡所有動物的安全與福祉。若有民眾在蘇福克郡目睹任何動物虐待或動物遭主人疏忽的情況,請致電(631)382-7722聯繫他們。