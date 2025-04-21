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長島華女公園棄狗 被控動物虐待

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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一名長島華人女子因涉嫌遺棄自己一歲大的狗狗Cola遭動物虐待等罪，圖為已被安全轉至動物收容所的小狗。(取自薩福克郡防止虐待動物協會)
一名長島華人女子因涉嫌遺棄自己一歲大的狗狗Cola遭動物虐待等罪，圖為已被安全轉至動物收容所的小狗。(取自薩福克郡防止虐待動物協會)

一名來自長島蘇福克郡(Suffolk County)的華人女子，因前往州立公園，並涉嫌在園內遺棄自己一歲大的狗狗，面臨動物虐待等指控，將於5月5日再次出庭。

蘇福克郡防止虐待動物協會(Suffolk County Society for the Prevention of Cruelty to Animals)宣布，來自史密斯鎮(Smithtown)國王公園(Kings Park)的37歲華女張涵超(Hanchao Zhang，音譯)，於本月14日在松溪草原州立公園(Sunken Meadow State Park)，遺棄了一隻名叫「Cola」的一歲大的雄性拉布拉多混種幼犬。

根據調查，紐約州立公園護林員在公園一處半林地區發現這隻狗時，它被遺棄在無食物、無水源、無庇護的環境中。一名路人注意到這隻沒有項圈的狗在園區內遊蕩，並通知了護林員。之後護林員則通報了蘇福克郡的警探。目前，Cola已經被安全地送往史密斯鎮動物收容所(Smithtown Animal Shelter)，並將於近日開放領養。

在紐約州立公園警察、護林員及史密斯鎮動物管制官的配合下，蘇福克郡防止虐待動物協會詳細調查了此案，並最終做出逮捕決定。張涵超於15日前往蘇福克郡警局第四分局自首，並由防止虐待動物協會的探員辦理了相關程序。她被控以動物遺棄與動物虐待兩項罪名，定於5月5日上午在蘇福克郡第一地方法院出庭。

蘇福克郡防止虐待動物協會表示，將致力保障本郡所有動物的安全與福祉。若有民眾在蘇福克郡目睹任何動物虐待或動物遭主人疏忽的情況，請致電(631)382-7722聯繫他們。

州立公園 紐約州 長島

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