關稅陰影下 紐約車展亞洲車企逆勢推新

在關稅戰陰雲籠罩下，來自日韓的亞洲車企繼續推出新車型，逆勢開拓北美市場。(記者許君達／攝影)

2025年度紐約國際車展(New York International Auto Show)18日起將在賈維斯中心(Javits Center)對公眾開放。在川普政府針對貿易夥伴開展大規模關稅 戰的背景下，雖然零部件及整車面臨進口成本提升的威脅，但來自亞洲的多家車企依舊逆勢發力，紛紛推出新車型。

作為全球歷史最悠久的汽車行業盛會，紐約車展已擁有125年的歷史。本年度的車展吸引近40家車企入駐，參展車輛超過700輛。除展銷車輛外，展會還提供互動遊戲、試駕、骨董車及改裝車展區，以及極限場地越野體驗項目。

亞洲車企的展區規模占據了紐約車展的半壁江山。(記者許君達／攝影)

近年來，紐約車展逐漸成為亞洲車企積極拓展美國市場的舞台。在本年度的車展上，除本土品牌福特和雪弗蘭外，最大規模的展區均被日韓車企占據，包括韓國的現代、起亞，以及日本的豐田和速霸陸。而在關稅戰的陰雲籠罩下，日韓車企也繼續推出全新的新能源概念車 型，包括現代的2026款Palisade、起亞的EV3以及速霸陸的2026款Trailseeker等。

現代汽車北美公司產品策畫經理包蒂斯塔(Melvyn Bautista)表示，紐約作為全球經濟中心，對市場都有著風向標的作用，因此公司選擇紐約，作為了本季度重頭產品2026款Palisade休旅車的全球首發站。

他強調，全新車型突出「家庭友好」的概念，內部空間更寬敞、座椅更舒適，乘客空間達到三排，更加貼合紐約等大都市周邊郊區用戶的使用需求。而因應部分用戶喜愛貼近自然，還同時推出了Palisade XRT PRO車型，增強了越野性能，並兼顧空間和舒適度。

新能源近年逐漸成為汽車市場熱點。相對於特斯拉 等新勢力企業，紐約車展的參展車企普遍採取穩健策略，適度推出基於傳統汽車工業的改進款純電動車型，同時力推更符合美國市場需求的油電混合動力車型。

2025年度紐約車展開幕，現代汽車最新款休旅車型全球首發。(記者許君達／攝影)

比如，現代汽車的全新Palisade便主打混合動力，平均每消耗一加侖燃油可跑34哩，滿箱汽油在理想條件下能供該車行進600哩。包蒂斯塔介紹，美國消費者在對純電動汽車的接受度上相對保守，因而公司研判，在節能和便利的兼顧方面，混動會更有市場吸引力。

紐約車展從18日(周五)至27日(周日)在曼哈頓中城的賈維斯中心舉辦，每周一至四早10時至晚8時、周五至周六早10時至晚10時、周日早10時至晚7時開放。