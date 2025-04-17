我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia H20晶片才剛被管制 黃仁勳今抵北京訪問

川普稱哈佛是個「笑話」不滿足要求 將喪失國際生招收權

關稅陰影下 紐約車展亞洲車企逆勢推新

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在關稅戰陰雲籠罩下，來自日韓的亞洲車企繼續推出新車型，逆勢開拓北美市場。(記者許君達／攝影)
在關稅戰陰雲籠罩下，來自日韓的亞洲車企繼續推出新車型，逆勢開拓北美市場。(記者許君達／攝影)

2025年度紐約國際車展(New York International Auto Show)18日起將在賈維斯中心(Javits Center)對公眾開放。在川普政府針對貿易夥伴開展大規模關稅戰的背景下，雖然零部件及整車面臨進口成本提升的威脅，但來自亞洲的多家車企依舊逆勢發力，紛紛推出新車型。

作為全球歷史最悠久的汽車行業盛會，紐約車展已擁有125年的歷史。本年度的車展吸引近40家車企入駐，參展車輛超過700輛。除展銷車輛外，展會還提供互動遊戲、試駕、骨董車及改裝車展區，以及極限場地越野體驗項目。

亞洲車企的展區規模占據了紐約車展的半壁江山。(記者許君達／攝影)
亞洲車企的展區規模占據了紐約車展的半壁江山。(記者許君達／攝影)

近年來，紐約車展逐漸成為亞洲車企積極拓展美國市場的舞台。在本年度的車展上，除本土品牌福特和雪弗蘭外，最大規模的展區均被日韓車企占據，包括韓國的現代、起亞，以及日本的豐田和速霸陸。而在關稅戰的陰雲籠罩下，日韓車企也繼續推出全新的新能源概念車型，包括現代的2026款Palisade、起亞的EV3以及速霸陸的2026款Trailseeker等。

現代汽車北美公司產品策畫經理包蒂斯塔(Melvyn Bautista)表示，紐約作為全球經濟中心，對市場都有著風向標的作用，因此公司選擇紐約，作為了本季度重頭產品2026款Palisade休旅車的全球首發站。

他強調，全新車型突出「家庭友好」的概念，內部空間更寬敞、座椅更舒適，乘客空間達到三排，更加貼合紐約等大都市周邊郊區用戶的使用需求。而因應部分用戶喜愛貼近自然，還同時推出了Palisade XRT PRO車型，增強了越野性能，並兼顧空間和舒適度。

新能源近年逐漸成為汽車市場熱點。相對於特斯拉等新勢力企業，紐約車展的參展車企普遍採取穩健策略，適度推出基於傳統汽車工業的改進款純電動車型，同時力推更符合美國市場需求的油電混合動力車型。

2025年度紐約車展開幕，現代汽車最新款休旅車型全球首發。(記者許君達／攝影)
2025年度紐約車展開幕，現代汽車最新款休旅車型全球首發。(記者許君達／攝影)

比如，現代汽車的全新Palisade便主打混合動力，平均每消耗一加侖燃油可跑34哩，滿箱汽油在理想條件下能供該車行進600哩。包蒂斯塔介紹，美國消費者在對純電動汽車的接受度上相對保守，因而公司研判，在節能和便利的兼顧方面，混動會更有市場吸引力。

紐約車展從18日(周五)至27日(周日)在曼哈頓中城的賈維斯中心舉辦，每周一至四早10時至晚8時、周五至周六早10時至晚10時、周日早10時至晚7時開放。

關稅 概念車 特斯拉

上一則

開示改革 從矯枉過正走向撥亂反正

下一則

前市警在獵狐行動案當中國代理人 判囚1.5年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

葡萄酒去年消費量60年新低 美關稅再釀新風險

葡萄酒去年消費量60年新低 美關稅再釀新風險
關稅與政策逆風 麥曉彤與Jilly Bing娃娃的新挑戰

關稅與政策逆風 麥曉彤與Jilly Bing娃娃的新挑戰
川普猛藥關稅 唯司法能踩剎車

川普猛藥關稅 唯司法能踩剎車
中國貨進美國要繳多少稅？紐時解析：最低0%、最高達245%

中國貨進美國要繳多少稅？紐時解析：最低0%、最高達245%

熱門新聞

10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元