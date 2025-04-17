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中國走線客變紐約客 擺脫窮困生活 「龍蝦、帝王蟹吃得起」

記者高雲兒╱紐約報導
王強說，他現在想吃什麼吃什麼，龍蝦、帝王蟹也能吃得起。圖為王強和家人的一頓火鍋。(受訪者提供)
王強說，他現在想吃什麼吃什麼，龍蝦、帝王蟹也能吃得起。圖為王強和家人的一頓火鍋。(受訪者提供)

「你看我現在這個狀態，很滿足。」王強(化名)坐在皇后區的家中，懷裡抱著四個月大的孩子，臉上洋溢著幸福的笑容。2023年4月1日，他走線來到紐約，沒有身分和太多儲蓄。但兩年後的今天，他說，自己擁有了穩定的生活、一個完整的家庭，以及難得的幸福。

王強回憶，他來美之前生活拮据、家庭壓力沉重。他的前妻不工作，卻常以攀比為樂，讓他疲於應付。而他在國內再怎麼努力打兩份工，也只能勉強維持1萬多塊人民幣的收入，還因為長時間坐著導致腰部僵直，既要養家，又要面對不斷上漲的生活成本，讓他感到窒息。為了尋求改變，他選擇冒險走線來美，想為自己與孩子找到另一種可能。

初到美國時，王強做過快遞員、建築工、開網約車，也短暫經營過民宿當二房東。他靠著勤奮與拚勁，在最忙碌的時候，月收入曾突破1萬元。「在國內一個月就1萬多人民幣，那點錢連買點好東西都不敢，50塊錢的牛肉都不敢吃，」他對比道，「現在想吃什麼吃什麼，龍蝦、帝王蟹也能吃得起，不會再像以前那樣心疼。」

有了家庭、朋友與自由

兩年間，他還建立了新的生活與家庭。與前妻離婚後，他在美國遇到了現在的太太，同樣是一位勤勞樸實的女性。兩人結婚並育有一名四個月大的嬰兒，一家人生活穩定、關係和睦。他說：「我老婆不攀比、不吵錢，我也願意為她花點力所能及的錢，這就是完整的幸福。」

王強也提到，生活水準提升後，人與人之間的相處變得輕鬆了。在中國時，與朋友吃飯彼此都拮据，但又習慣互相請客，常常吃得尷尬又壓力大。「現在在美國，人均幾十塊的飯，誰都請得起，也沒那麼多心理負擔。生活條件好了，人情也變得舒服了。」

社會福利好 失業不焦慮

不過，經濟壓力的減輕還是王強最直觀的感受。他剛用積蓄買了一輛4萬多元的新車，「同樣的車在中國要30多萬人民幣，可能幹幾年才買得起。」

即使最近失業，王強也不焦慮，「如果在國內失業兩天，我根本不敢在家躺著，會焦慮得吃不下飯。但在這裡，我知道就算沒錢，還有食物補助，至少不會餓死。」他說目前靠儲蓄和社區發放的免費食物維持生活，並準備重新找工，對未來並不感到恐慌。

他補充，孩子出生後申請到了奶粉補助和簡單的生育援助，這些對他們這樣的底層移民家庭來說非常實在。「在中國哪裡有這種福利？哪怕你生了孩子，也只是多一個開銷。」他坦言自己沒有綠卡，但依然能感受到一定的社會安全網。

當被問到來美兩年是否感到開心時，王強露出滿臉笑容：「當然開心。你看我這個狀態，每天都笑呵呵。」雖然他也承認，美國的治安與政治環境並不理想，但他說：「那些事離我太遠了。我只是想過日子，養家糊口，有飯吃，有家人陪伴，這就足夠」。

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