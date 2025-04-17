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反川遭報復？紐約州檢長詹樂霞遭舉報涉房貸詐欺

記者許君達／紐約報導
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被視為「反川」代表人物的紐約州檢察長詹樂霞，遭指控涉嫌房屋貸款欺詐，可能被川普政府起訴。(美聯社)
被視為「反川」代表人物的紐約州檢察長詹樂霞，遭指控涉嫌房屋貸款欺詐，可能被川普政府起訴。(美聯社)

川普政府指控紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)涉及房貸詐欺，並已向司法部提出刑事舉報，要求聯邦層級的起訴。詹樂霞被視為標誌性的「反川」人物，紐約時報指出，此舉可能成為川普政府著手調查政敵的開端。

詹樂霞：不會被霸凌者嚇倒

截至發稿時，司法部尚未就此信件的內容置評，詹樂霞方面則回應稱，她不會被霸凌者嚇倒。

聯邦住房金融局(FHFA)局長普爾特(William Pulte)近日在一封發送給司法部長邦迪(Pam Bondi)的刑事轉介信中，指控紐約州檢察長詹樂霞在維吉尼亞州和紐約市內的兩處住宅存在貸款欺詐問題，並建議起訴詹樂霞。

普爾特在信中指出，2023年，詹樂霞在購買維州諾福克(Norfolk)的一處住宅時，在貸款申請中表示會將該處房產作為主要居所，以得到更優惠的條件。然而根據紐約州法，詹樂霞作為民選官員，主要居所必須位於紐約州內，這與她在申請維州貸款時的聲明存在矛盾，因此懷疑她存在貸款欺詐行為。

此外，普爾特還指控詹樂霞2001年在紐約市布碌崙(布魯克林)購買的一處擁有五戶單元的房產存在問題。信中提到，當時在紐約購買四戶或以下單元的住宅可享受更優惠的貸款利率，而詹樂霞在購買該五單元住房時，將其申報為四單元。

詹樂霞長期以來被外界視為標誌性的「反川」人物。她在2022年曾對川普發起民事欺詐訴訟，指控他通過虛報數十億元的資產總額而獲得更有利的貸款，川普2024年敗訴後，面臨超過4億元的罰款，該案目前正在上訴程序中。在川普第二任期內，詹樂霞也已多次參與藍州檢察官對其行政命令發起的集體法律挑戰。

普爾特在信中特別強調，「沒有人能凌駕於法律之上」，而這正是詹樂霞此前一直公開批評川普的用語。川普也在該信件發送的前一日，專門在他自己的「真相社群」(Truth Social)上發文攻擊詹樂霞，並稱她為「騙子」。

川普 貸款 紐約州

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