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影／紐約直升機墜河瞬間：機身解體 螺旋槳噴飛

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影／紐約直升機墜河瞬間畫面曝光：機身解體 螺旋槳也噴飛

編譯徐榆涵／即時報導
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圖為救難船在現場打撈。（美聯社）
圖為救難船在現場打撈。（美聯社）

一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難，包括西門子（Siemens）西南歐與西班牙區執行長艾斯科巴（Agustin Escobar）一家五口及飛行員。最新曝光的影片也捕捉到直升機從空中直直墜入水面的恐怖瞬間。

這起意外發生於10日下午3時17分，地點靠近新澤西州霍博肯（Hoboken）的河濱大道附近，直升機從紐約下城的華爾街直升機場起飛僅15多分鐘，飛至喬治華盛頓大橋附近突然折返並失事墜海。

罹難者包括西門子（Siemens）西南歐與西班牙區執行長艾斯科巴（Agustin Escobar）和他的妻子，還有分別是4歲、5歲和11歲的3名子女，當時一家人剛從西班牙巴塞隆納抵達美國紐約旅行。另外36歲的飛行員也一同喪命。

根據最新曝光的影片可以看到，直升機墜入水面前，似乎已經解體，機體失速旋轉墜入河中時濺起大片水花，螺旋槳也分離掉入河中。

目擊者沃爾（Bruce Wall）指出，看到直升機在空中解體，機尾、螺旋槳脫落，螺旋槳脫離之後還在旋轉。

河畔餐廳老闆娘卡馬丘（Lesly Camacho）透露，當時直升機冒出很多煙，接著落入水中。還有民眾稱，當時聽到幾聲巨響，接著發現直升機墜機。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，該機型為貝爾206（Bell 206），是當天第6趟飛行，詳細事發原因尚待調查中。

西門子 新澤西州 華爾街

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