觀光直升機空中斷裂 墜哈德遜河6死包括3兒童

圖為救難船在現場打撈。（美聯社）

一架觀光直升機10日下午3時17分在曼哈頓 下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人、以及機長，死者中有三名兒童。失事飛機由旅遊公司「紐約直升機(New York Helicopter)」運營；截至發稿，飛機失事原因尚在調查當中。

據現場影片顯示，直升機先是失控旋轉，然後垂直墜入河中，濺起巨大的水花。救援人員抵達現場時，直升機已翻覆，大部分沉入水中。紐約市 警(NYPD)總局局長蒂池(Jessica Tisch)在事故後的記者會上表示，機上乘客為兩名父母及三名兒童，其中三人當場死亡，兩人在被送往新 觀光直升機10日墜入紐約和新澤西州之間的哈德遜河，救難船在現場打撈。（美聯社） 被路人拍下的失事直升機在空中即失控旋轉，快速墜入河面並下沈。（美聯社，Bruce Wall／攝影） 澤西的醫院後不治。

美國今年自年初至今，已發生多起空難，1月一架客機與黑鷹直升機在華府波多馬克河上相撞，造成67人死亡。

10日發生的意外則是紐約市自2018年以來發生的最致命的直升機墜機事故。在2018年的直升機墜毀事件中，飛機墜入曼哈頓東面的東河，造成五人喪生。

10日失事的直升機是自曼哈頓最南端的「下城機場(Downtown Skyport)」起飛；根據路線，該飛機在南行繞過「總督島(Governors Island)」後一路沿哈德遜河向北，約在喬治華盛頓大橋(the George Washington Bridge)附近折返，準備回到起飛點。失事地點位於西豪斯頓街(West Houston Street)和西街(West Street)之間的40號碼頭附近，離終點僅有幾分鐘飛行路程。

不少在事發沿線的目擊民眾表示，他們在下午3時15分左右聽到了一聲巨響；有目擊者說，他們在聽到巨響後，看到直升機在半空中「斷裂」，其中一個旋翼飛出，然後墜入水面。

另一名目擊者則對國家廣播公司(NBC)紐約頻道說，「我當時正在走路，突然抬頭望向天空，(看到)它正在慢慢解體」，「然後你看到機尾掉下來，然後翻轉，螺旋槳還在空中，後來它就重重地砸在水面」。

事發後，紐約市警港口部門以及紐約市消防局所屬船隻趕往現場，至少20輛消防車停在哈德遜河沿岸，紐約市警的直升機與警用無人機也持續在事發點上空盤旋。新澤西州 的華人居民則表示，事發後直至下午5時30分，都能聽到警笛聲及直升機盤旋。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)在聲明中表示，這一事故令人心碎，結果比人們預料的更為糟糕；「六個無辜的靈魂失去了生命，我們為他們和他們的家人祈禱」。