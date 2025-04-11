直升機墜哈得遜河 華人：聽到幾聲爆炸 機身和機翼直接分離了

10日下午5時，哈德遜河面上僅有紐約市消防局的船隻正在作業。(記者曹馨元╱攝影)

10日下午3時17分，一架觀光直升機在曼哈頓 下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人、以及機長；新澤西州 的華人 居民表示，事發後直至下午5時30分，都能聽到警笛聲及直升機盤旋，「本來只有幾分鐘就到目的地了，太可惜了」。

在新澤西紐波特，有數輛消防車停在事發地岸邊。(記者曹馨元╱攝影)

據悉，失事飛機由遊覽公司「紐約直升機(New York Helicopter)」運營，自曼哈頓最南端起飛，在繞過「總督島(Governors Island)」後一路沿哈德遜河向北，約在喬治華盛頓大橋(the George Washington Bridge)附近折返，回到起飛點。而具體失事地點新州紐波特(Newport)附近，離終點僅有幾分鐘飛行路程。機上乘客為兩名父母及三名兒童，其中三人當下死亡，兩人在被送往新澤西的醫院後也不幸身亡。

小紅書上有目擊了墜機過程的華人網友發帖稱，「突然從天空中有好幾聲爆炸，機身和機翼直接分離了」；評論區也有網友表示，直升機失事時聲響巨大，「睡覺的時候聽到聲音還以為外面在打雷」。

家住哈德遜河沿岸、事發時正居家辦公的葉女士也表示，雖然沒有注意到墜機時的巨響，但下午4時左右，聽到附近警笛大作，並持續有直升機盤旋的聲音，「我還以為附近那棟樓火災了」。

10日下午5時，連結港口的部分路段也暫時封閉。(記者曹馨元╱攝影)

兩位家住紐波特的華人女生雖未目睹事發過程，但也在下班後特意趕往河邊查看情況，「我們是在網上看到的，推特上全是相關帖子」；兩人表示，對於機上人員全部身亡的悲慘結果感到十分惋惜，「太可憐了，來旅遊的一家人結果遭遇這樣的結局」。另一對經過事發地附近的華人情侶也表示，失事飛機在離目的地僅有幾分鐘飛行路程的時候墜落，「太可惜了」。

本報記者於下午5時趕到紐波特時，哈德遜河面上僅有紐約市消防局的船隻正在作業，同時有數輛消防車停在紐波特岸邊；連結港口的部分路段也暫時封閉。