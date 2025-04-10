新騙局 假冒ICE索要中國留學生存款銀行證明

近期因川普政府大動作撤銷留學生簽證的舉動，引發國際學生之間不安情緒蔓延，甚至有詐騙集團藉此趁虛而入，假冒移民與海關執法局(ICE)官員欲騙取學生錢財。(讀者提供)

最近有人冒充移民 與海關執法局(ICE)給紐約的一名中國留學生 發傳真，以財務披露不準確和非法工作為由，要求其遞交銀行帳戶信息，證明戶上有30萬元，還要求這名學生遞交有效護照信息；所幸該名中國留學生將此信交到民選官員辦公室及學校當局，將這場騙局曝光。

布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理辦公室日前接到一位名叫Alex的華人求助。他說，他一位中國親友的小孩在紐約上大學三年級，最近收到一封傳真，抬頭是美國公民暨移民服務局(USCIS)的標誌，信則以ICE名義寫就。

信中稱，近來的審計和調查顯示，非公民學生中有財務披露不準確和違法工作的趨勢，令人擔憂。他們為此要實施一項隨機抽查，複核非移民學生的紀錄。而為維護移民系統的完整性等，留學生必須證明有足夠的財務償付能力。

這封信接著要求留學生提供銀行月結單，證明帳戶上至少有30萬元，同時要求該名學生提供有效護照。信中指，若無法在規定時間提供所需文件，將導致無法更新這名學生在USCIS系統中的紀錄。最終，這名學生的入學證明(I-20)將被終止，簽證將被吊銷。

Alex懷疑這是一個騙局，便將傳真照傳給陳學理的通訊主任倪緒輝。倪與有關國會議員辦公室聯繫後，後者認為信件造假，但最近也收到過一些I-20被無故取消的案例。他們建議學生向學校諮詢，並請當地國會議員詢問ICE。經與學校當局聯繫，校方確認這是一場騙局。

針對這一新式騙局，移民律師劉汝華表示，學生若收到與ICE或國土安全部相關簡訊、電話或信件，應首先確認該單位的措辭及落款地址是否合理，並與學校確認自己的身分狀態。他表示，由於近期學生簽證 遭撤案例增加，導致許多學生如驚弓之鳥，沒有相關法律知識很容易因恐慌而受騙，反倒讓不法之徒趁虛而入。他補充，即使學校沒有給予肯定答案，也切勿把銀行與個人身分發給不明人士。

移民律師陳闖創也表示，收到可疑訊息的當事人應及時與校方聯絡，如今校方應當比過去更密切關注學生身分，最新資訊應從校方核實。他也指出，政府單位鮮少要求與金錢有關的條件，但學生若真的遇到身分遭撤，部分學校有法律援助服務，或許有機會獲得一定金額的補助或贊助。

此外，劉汝華指出，在現行執法態度下，再怎麼恐慌也還是建議低調為上，在社群媒體上的發言也要當心，「即使是有感而發的言論，也可能會被認定為影響國家安全。」