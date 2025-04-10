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曼哈頓華埠收容所內女員工遭割頸 19歲少年被捕

記者劉梓祁╱紐約報導
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華埠移民收容所女員工頸部遭割傷，19歲少年被捕面臨謀殺未遂等指控。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠移民收容所女員工頸部遭割傷，19歲少年被捕面臨謀殺未遂等指控。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠內一間移民收容所8日發生持械傷人事件，一名41歲女員工頸部遭到割傷，而一名19歲少年當即被捕，面臨謀殺未遂等指控。

根據市警(NYPD)消息，事發於當日下午1時59分，華埠五分局接報稱格蘭街(Grand St.)231號「漢璧酒店」(Bowery Hanbee Hotel)內發生襲擊事件。警員到場後發現一名41歲女性頸部被刺傷，急救人員隨即將她送往醫院，目前傷勢穩定，右前臂的傷口接受多針縫合。

在案發現場，警方逮捕了19歲的男性嫌犯馬努(Jonathan Manu)。初步調查發現，馬努與受害者曾發生爭執。曼哈頓地區檢察官辦公室的文件顯示，馬努被控二級謀殺未遂、一級及二級傷害未遂罪。

警方表示，受害人與馬努相識，但具體關係仍在調查。他的登記住址為布朗士，目前未知是否有精神健康問題。

警方調查發現，馬努在犯案前曾進入華埠「海潮超級市場」，從店內取出一件「尖銳物品」，隨後他進入收容所，向受害人揮舞手中的尖銳物品，並用它劃傷對方的右前臂，造成一道「又深又大的裂傷」。接著，馬努又用該物品劃傷其頸部，造成一處較小傷口。

「漢璧酒店」曾於2022年擬改建為遊民收容所，但引發華埠社區強烈反對。計畫擱置後，該址轉為接收移民的庇護收容所。

不過，多位社區代表認為，過多收容所設於華埠及周邊，對治安環境造成嚴重影響。社區聯盟因此將市遊民服務局(DHS)告至法庭，期望阻止東百老匯(East Broadway)91號在建遊民所的開設。

「大華埠民權聯盟」表示，華埠已有八間遊民所，令居民及商戶頻受滋擾，發生如亞裔女性被遊民捅逾40刀而亡等事件。市府數據顯示，在華埠所屬的第一和第三社區委員會劃區，共有12間遊民所。

市府近日再要求上訴庭法官駁回訴訟，指當局已考量方圓半哩內類似機構的數量，並據此判定該設施不會對鄰裡造成重大負面影響。

馬努對所有罪名均不認罪，法官則設定了1萬元的現金保釋金額，他目前仍被拘押中。

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