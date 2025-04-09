紐約廚餘垃圾分類 首周開2000張罰單

紐約市廚餘垃圾回收新規正式執行首周，市清潔局共開出近2000張罰單。圖為統一樣式的廚餘專用垃圾桶。(市清潔局提供)

紐約市 廚餘垃圾分類規定4月1日起開始正式執行，違者將被處以罰款。根據市清潔局的統計，執行首周，共開出近2000張罰單。

市清潔局發言人古德曼(Joshua Goodman)在一份聲明中介紹，在執法開始的最初七天，當局共對沒有按規定將廚餘垃圾分類回收的居民開除了1885張罰單。按照規定，住在紐約市內的業主和房東，必須將食物殘渣、剩飯剩菜、花草枝葉以及受到食物汙染的紙質包裝物等可用於降解堆肥的有機物垃圾與其他垃圾分開存放，並等待每周一次的統一收集。

該規定從去年10月起開始試行，試行期間，違者僅會被警告，但不罰款。而從今年4月1日起，規定正式生效，市清潔局也開始執法。初次違反規定的小業主將被罰款25元，擁有八戶以上單元的大業主將被罰100元，如有再犯，罰則將再加重。

古德曼介紹，在規定生效的第一周，清潔局在全市共收集了250萬磅廚餘垃圾，而去年同期僅收到了不到74萬磅。他表示，過去的執政者全都把環保的口號喊得山響，卻沒人真正開始著手去做。

不過，根據本報此前的採訪報導，很多華人 居民對於新政策的執行層面仍有多方面質疑。比如，有居民反映市府並未在基層社區大力宣傳垃圾新規，導致他們不知道到底該如何開始、也不清楚具體的分類回收要求；也有居民表示廚餘垃圾堆積一周才收走，會導致臭味和蛆蟲滋生，反而導致庭院和街道衛生狀況更惡劣。

針對新規罰款針對業主的情況，部分房東也表示對他們不公平，因為他們無法強制房客去遵守垃圾分類規定，如果不想被罰，就只能自己將髒污的廚餘垃圾徒手分揀出來。