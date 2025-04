眾議員托瑞斯促霍楚嚴打中國非法電子菸 暗示她執法不力

紐約州國會眾議員托瑞斯近日致信州長霍楚,籲其加強執法,打擊氾濫市場的中國製違法調味電子菸產品。(美聯社)

紐約州 禁止銷售調味電子菸,但民眾仍可透過管道取得,甚至可透過微信 購買未在美國合法上市的中國品牌電子菸;有意參選下屆州長的紐約州國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)近日致信現任州長霍楚(Kathy Hochul),要求嚴打對主要產自中國的非法調味電子菸,並暗示她執法不力,才導致這些違法產品氾濫。

托瑞斯在信中表示,電子菸尼古丁濃度極高,化學添加劑成本不明,而帶有誘人香味的調味電子菸更對青少年有難以抵擋的吸引力,導致本已取得成果的青少年吸菸及尼古丁成癮的防制工作前功盡棄。他強調,紐約州在2020年就禁止了調味電子菸的銷售,但此類產品至今仍在充斥市場,且大量通過誤導性包裝和未經授權的違法渠道運輸和銷售。

托瑞斯敦促霍楚給執法機構放權,並允許稅務部門加入執法者行列。目前,紐約州針對違禁電子菸產品的執法由衛生部門掌握,托瑞斯表示,稅務部門的加入有利於從進口和運輸環節打擊違禁電子菸的地下販售渠道,而擴大執法權限則有助於提高執法者的積極性。

作為國會眾院「美國對中共戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on the Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party)成員,托瑞斯還在信中特別強調,打擊的重點應放在產自中國的調味電子菸產品上。

根據聯邦食品和藥物管理局(FDA)2024年做的一項調查,全美約有6%的高中學生使用電子菸,總數約163萬人,其中87.6%喜歡帶有香味的產品,最受歡迎的香型包括水果味、糖果味、薄荷味等。

電子菸形形色色,口味眾多,對青少年特別具有吸引力,但內含成分不明。圖為州檢察長詹樂霞展示部分違法向紐約消費者出售的電子菸產品。(檢察長辦公室提供)

根據州法,調味電子菸被禁止在紐約州境內的店鋪內售賣,也被禁止郵寄給紐約州的消費者。不過,根據不具名的華人 透露,2022年曼哈頓幾乎任何售賣大麻或菸草的店舖、甚至一些普通雜貨店內,都能輕鬆買到帶有各種香型的電子菸,此後隨著執法力度增加,實體店鋪內明目張膽販菸的情況有所收斂。

不過一些華人菸販在微信上的業務依然紅火。微信販菸者接單後,通過郵寄的方式將違禁產品送至紐約客戶家中,暢行無阻,而且其售賣的產品中還包括一些並未在美國合法上市的中國品牌。