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紐約市整頓警力 今年首季暴力犯罪大減

記者劉梓祁／紐約報導
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根據市警數據，今年第一季的謀殺案及槍擊案件數均有下降。(本報檔案照)
根據市警數據，今年第一季的謀殺案及槍擊案件數均有下降。(本報檔案照)

紐約市暴力犯罪率在2025年初顯著下降，外界普遍認為這一成果得益於新局長蒂池(Jessica S. Tisch)上任後的強勢領導；她自去年底接掌此全國最大警察機構以來，立即整頓警局內部，清除了多位涉嫌醜聞的高層官員，並推動一系列新政以提升市民生活品質，同時致力於打擊累犯問題。

根據「紐約郵報」(NY Post)獨家所獲數據顯示，今年截至第一季結束，紐約市謀殺案件數自去年同期的96件下降至63件，降幅達35%。同一期間，槍擊事件自去年的182起降至140起，受害者人數從214人減少到164人，減幅約23%。

若這一趨勢得以延續，今年的謀殺案及槍擊案數有望創下近十年來的新低紀錄，甚至可能回到2017年僅有267起謀殺案、及2018年754起槍擊案時的水準。

蒂池於去年11月正式走馬上任後，強化了先前被擱置的多項計畫，並納入了對市民「311」投訴的回應成效，作為「生活品質」提升行動的一部分。此項新作法催生了專責「生活品質」部門，重點鎖定具威脅性的街頭行乞、露天毒品濫用及街頭露宿者問題。

此外，蒂池也調整了警察學院招生條件，擴大警力規模。除了恢復先前被取消的1.5哩的跑步測驗外，也將原本需具備大學60學分的門檻放寬至24學分。她在今年1月曾撰文強調，最需優先處理的是累犯率持續攀升的問題，因為這種「旋轉門式」的司法狀況，讓民眾無法真正感到安全。

「試想，我們的警員在同一區域一次又一次逮捕同一批人，而且是相同的犯罪行為；對市民而言，更令人感到害怕的是，昨天才造成他們受害的嫌犯，今天又能在街頭漫步，」蒂池如此寫道，「我們再也不能只用權宜之計或不痛不癢的補救措施來應對；刑事司法系統的旋轉門，未能優先考量被害人的權益與需求。紐約市民要求，也理應獲得更好的保護。」

紐約市 槍擊 暴力犯罪

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