霍楚推公共場所口罩禁令 同黨也反對 工會團體強烈反彈

紐約州長霍楚欲推動限制在公共場合配戴口罩提案，但目前正面臨民主黨同僚以及工會團體的強烈反對。(取自州長辦公室)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)欲推動限制在公共場合配戴口罩提案，目前正面臨民主黨 同僚以及工會團體的強烈反對。部分人指出，此舉不只可能會因執法標準不一引發問題，更擔憂將被用來壓制罷工與示威活動，目前該提案也在州預算協商過程卡關中。

目前這則被霍楚支持的提案由民主黨州參議員斯考菲斯(James Skoufis)與州眾議員丁諾維茲(Jeffrey Dinowitz)提出，內容包括對配戴口罩從事刑事騷擾行為者提出較高等級的輕罪指控。另則是設立「蒙面騷擾」新違法條款，用以懲處以威脅暴力或製造恐懼為目的而戴口罩的人。

然而根據紐約媒體「Gothamist」報導，紐約州參議院上周進行閉門協商時，僅有少數民主黨成員支持該案，多數人對此表達疑慮。州參議員克魯格(Liz Krueger)指出，在川普政府對參與加薩戰爭抗議人士的強硬手段下，這類限制將觸發更大的社會焦慮，尤其許多人只是為健康和安全配戴口罩，不清楚執法單位將如何區分不同。

該案第二項規定也引發多個工會組織反彈，認為將對合法罷工與抗議產生阻嚇。美國汽車工人聯合會(United Auto Workers)地方分會更發表反對備忘錄，批評此案「反勞工、反公共健康、更偏向監禁，對改善勞工生活與工作條件毫無助益。」

一名勞工官員表示，霍楚團隊近來向工會表明，該案目的是針對特定形式的蒙面攻擊與騷擾行為增設懲罰，而非全面禁止戴口罩。霍楚的發言人斯摩爾(Avi Small)則強調，霍楚一貫立場是「支持在犯罪中使用口罩的限制，健康與宗教目的則屬例外。」

該提案目前被納入州政府預算談判中，總預算規模預計超過2500億元。然而，由於未能如期於4月1日通過，州議會已通過兩項臨時預算案以維持政府運作。州眾議會議長希士提(Carl Heastie)表示，黨內對口罩限制意見分歧，「目前只是在提出各種想法，試圖尋找更適合的處理方式」，霍楚對此則再次重申立場未變，反對任何戴口罩騷擾、威脅或傷害他人的手段。