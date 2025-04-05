巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批：骯髒又危險

達菲4日在曼哈頓視察地鐵站，批評紐約市地鐵系統髒亂且危險。(取自市長辦公室)

市長亞當斯 (Eric Adams)4日邀請聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)在曼哈頓視察地鐵站 ，並乘坐B線列車搭乘兩站。達菲在行程中批評堵車費「根本不公平」且具有「階級歧視」，同時重申了對紐約市地鐵系統「髒亂且危險」的看法。

達菲搭乘地鐵後表示，捷運環境遠未達標，並提到在車廂內遇到一名看似病重的乘客，認為任由心理健康問題者在地鐵上生活是不人道的。

達菲甚至表示，可能會讓馬斯克(Elon Musk)領導的政府效率部(DOGE)介入審查大都會運輸署(MTA )的運營，但他未具體解釋DOGE如何對紐約州機構具備權限，「我會邀請DOGE團隊來檢查MTA的運營，看看如何更有效地使用納稅人的資金。雖然無法強迫MTA改變做法，但這是合作，我來這裡是因為在乎這座城市。」

對於達菲批評堵車費的言論，站在一旁的亞當斯並未反駁，僅表示「聯邦政府應提出質疑，而我們應該給出答案。」

達菲過去曾稱紐約地鐵系統為「糞坑」，並不斷加大對MTA及州長霍楚(Kathy Hochul)的批評力度，阻撓堵車費計畫，並因地鐵犯罪率失控而威脅削減聯邦資金。然而據市警局長蒂池(Jessica Tisch)，截至目前，今年地鐵內尚無凶殺案，全市犯罪率也達歷史新低，州長辦公室數據顯示，地鐵犯罪率較2024年下降22%。

亞當斯當天還帶達菲視察布碌崙(布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)，「我希望運輸部長看到我們包括BQE在內的基礎設施的破舊現況，並考慮投入聯邦資金，對公共安全計畫提供支持」，亞當斯表示。