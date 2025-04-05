我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)日前因舉辦應對移民與海關執法局(ICE)官員的「認識你的權利」講座，遭監督組織指控，並向川普政府與紐約市長亞當斯(Eric Adams)舉報相關活動。對此，華策會發聲明表示，他們只單純提供資訊，讓與會者知道自己有什麼權利，並未鼓勵民眾規避法律，而民眾也可自行選擇是否行使這些權利。

申請撥款 甚至不能提到「移民」相關字眼

對華策會的這一指控也引發寒蟬效應，華人社區部分移民服務組織指出，在現行氣氛下，撥款申請文件甚至不能提到與「移民」相關字眼，大大違背許多移民服務機構服務華社的宗旨。

監督組織「Muckraker」日前發布其取得的影像，指出華策會透過講座訓練與教導民眾如何阻止ICE官員執法，阻礙將非法移民遣返出境的程序。隨後，保守派監督機構「Oversight Project」對外發表聲明，並向紐約市府與川普政府舉報華策會，指其有濫用政府資金嫌疑。

該機構會長霍維爾(Mike Howell)指控華策會的系列講座為「一群個人和組織蓄意破壞執法的陰謀行為」，更表示將透過此事測試亞當斯對待非法移民的態度是否足夠強硬。

針對此指控，華策會執行長何永康(Wayne Ho)回覆本報表示，華策會是有60多年歷史、且沒有政黨立場的非營利組織，「協會除提供社會服務，也讓大家了解相關法律和權益。課程是為幫助社區居民更清楚自己的權利，包含教育、醫療、就業、住房、移民等方面。我們完全遵守所有法律，包括憲法保障的權利。」

他並指出，「講座目的並非鼓勵民眾規避法律，而是單純提供資訊，並讓參與者瞭解自己的權利，民眾可以自行選擇是否行使」。

川普總統上任後實施更嚴厲的移民政策，使得部分華社非營利組織噤若寒蟬。一位不願具名的社區服務組織負責人指出，該協會宗旨本就是為了更好地服務移民社區，不只新移民，更包含許多辛苦打拼的一代移民。但由於活動籌辦和提供的服務皆仰賴政府資金，在撰寫撥款申請文件時甚至不能提及「移民」(Immigrant)等字眼，讓他們感到非常困惑。「要為了朝夕令改的政策背棄我們的理念，真的很兩難」。

非法移民 川普 亞當斯

上一則

巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批：骯髒又危險
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

TikTok交易本來快達成？外媒：川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕

TikTok交易本來快達成？外媒：川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕
美國對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

美國對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心
川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多
經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
20餘歲就創辦助學貸款申請平台的科技新貴夏莉·賈維斯，被控偽造400萬客戶名單，騙得摩根大通銀行1億7500萬元一案，28日被紐約法院判決詐欺罪名成立，可能面臨最高30年刑期。(路透)

判了…科技新貴詐騙大通銀行1.75億元定罪 恐關30年

2025-03-28 19:02

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅