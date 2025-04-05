宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)日前因舉辦應對移民與海關執法局(ICE)官員的「認識你的權利」講座，遭監督組織指控，並向川普 政府與紐約市長亞當斯 (Eric Adams)舉報相關活動。對此，華策會發聲明表示，他們只單純提供資訊，讓與會者知道自己有什麼權利，並未鼓勵民眾規避法律，而民眾也可自行選擇是否行使這些權利。

申請撥款 甚至不能提到「移民」相關字眼

對華策會的這一指控也引發寒蟬效應，華人社區部分移民服務組織指出，在現行氣氛下，撥款申請文件甚至不能提到與「移民」相關字眼，大大違背許多移民服務機構服務華社的宗旨。

監督組織「Muckraker」日前發布其取得的影像，指出華策會透過講座訓練與教導民眾如何阻止ICE官員執法，阻礙將非法移民 遣返出境的程序。隨後，保守派監督機構「Oversight Project」對外發表聲明，並向紐約市府與川普政府舉報華策會，指其有濫用政府資金嫌疑。

該機構會長霍維爾(Mike Howell)指控華策會的系列講座為「一群個人和組織蓄意破壞執法的陰謀行為」，更表示將透過此事測試亞當斯對待非法移民的態度是否足夠強硬。

針對此指控，華策會執行長何永康(Wayne Ho)回覆本報表示，華策會是有60多年歷史、且沒有政黨立場的非營利組織，「協會除提供社會服務，也讓大家了解相關法律和權益。課程是為幫助社區居民更清楚自己的權利，包含教育、醫療、就業、住房、移民等方面。我們完全遵守所有法律，包括憲法保障的權利。」

他並指出，「講座目的並非鼓勵民眾規避法律，而是單純提供資訊，並讓參與者瞭解自己的權利，民眾可以自行選擇是否行使」。

川普總統上任後實施更嚴厲的移民政策，使得部分華社非營利組織噤若寒蟬。一位不願具名的社區服務組織負責人指出，該協會宗旨本就是為了更好地服務移民社區，不只新移民，更包含許多辛苦打拼的一代移民。但由於活動籌辦和提供的服務皆仰賴政府資金，在撰寫撥款申請文件時甚至不能提及「移民」(Immigrant)等字眼，讓他們感到非常困惑。「要為了朝夕令改的政策背棄我們的理念，真的很兩難」。