霍楚簽3條槍安法 注資3.7億打擊槍枝暴力

紐約州長霍楚近期簽署三條槍枝安全法，包括對快速射擊改裝裝置設立刑罰、加強銷售監管，還要求經銷商需張貼持槍風險警告的資訊。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)近期簽署三條槍枝安全法，除了對快速射擊改裝裝置設立刑罰、加強槍枝銷售監管外，還另要求經銷商需張貼風險警告資訊。此外，霍楚也公布2025年新數據，指出紐約州槍擊 事件較新冠疫情 高峰期下降53%，提議投入3億7000萬資金打擊槍枝暴力，資助警察部門和治安機關購買新設備和技術。

據「S.744/A.436」法案，州府旨在加強對「手槍轉換裝置」的管制，該裝置可輕易安裝在半自動手槍上，使槍枝具備全自動連發能力、提升殺傷力。據新規，手槍轉換裝置(auto-sears)將納入快速射擊改裝裝置的範疇，與撞火槍托、觸發曲柄及連發扳機系統，同受州法嚴格管制，並對使用者設立刑罰。

而「S.745/A.439」法案則要求信用卡公司使用特定的分類代碼(MCC)來標識主要銷售槍枝、彈藥和相關配件的商家，用以追蹤大規模購買行為，讓執法機構更容易發現可疑交易。第三條法案「S.743/A.437」要求經銷商銷售槍枝時需張貼並提供相關資訊，包括全國自殺防治生命線的聯絡方式，以及持槍的風險。

根據州長辦公室提供的數據，2025年截至當前，槍擊事件已較三年前的疫情高峰期下降53%，從2022年1月至3月的497起案件，減少至今年同期的236件。霍楚也宣布，目前與州府合作「槍枝暴力消除計畫」(GIVE)的28個社區，包含羅徹斯特、雪城等，槍枝暴力的水平都已降至歷史最低，紐約市警的數據也指出市內槍擊案數量也有下降。

此外，州政府也將投資3億7000萬預算減少與預防槍枝暴力，加強受犯罪影響嚴重的社區，其中5000萬元將用於「執法技術補助計畫」，專供於警察和執法部門購買新設備與技術，提升偵查預防能力。3600萬元則是挹注至GIVE計畫，資助紐約市外21個郡的28個警局、地區檢察官辦公室等機關，而2100萬元則是用於「SNUG街頭介入計畫」、1800萬元用於支持犯罪分析中心網路，且提供1300萬元建立犯罪分析與聯合特別行動指揮總部，加強資料與數據共享的合作，2000萬元則將用在推動社區心理健康服務與就業支持等計畫。