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皇后區紀念儀式 向陣亡軍人遺孀致敬

記者尤昱程╱紐約報導
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亞當斯(中)代表市府頒發表揚狀給金星遺孀協會，認可其在協助遺屬方面作出的努力。(記者尤昱程╱攝影)
亞當斯(中)代表市府頒發表揚狀給金星遺孀協會，認可其在協助遺屬方面作出的努力。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr)3日舉辦第二屆「向金星配偶致敬」(Gold Star Spouses)紀念活動，市長亞當斯(Eric Adams)也到場，向曾因配偶服役而痛失至親的軍人家庭表達敬意。

亞當斯說，軍人在前線服役期間，其家人也同樣承受分離的壓力，有時更要面對至親離世的悲痛。他表示，市府近年積極推動多項退伍軍人與軍眷福利計畫，目的是希望讓更多人知道有哪些政府資源可以運用，「太多人不知道自己其實有權力申請這些服務，我們的責任就是讓這些資源不被浪費。」

理查茲說，舉辦這場紀念活動是為了表達對軍人配偶的感謝，「軍人能夠上戰場，是因為他們的家人在後方支撐他們」。他提到自己過去在市議會任職時已體會到家庭支持的重要性，「但那只是市政工作，如果是遠赴海外、甚至參與戰爭，家屬所承受的壓力可想而知。」

他也提到，盡管科技讓軍人能透過視訊與家人聯繫，「但幾十年前沒有這些技術，家人要度過的時間是完全孤獨的」，更突顯配偶的付出值得被看見。

金星遺孀協會紐約市分會副會長托馬斯(Tanya Thomas)當日出席活動，與妹妹柯瑞(Abigail Curry)一同上台。她說，雖然現場只有他們兩人，但協會成員遍布全市，只是需要更多支持與平台，「我們剛起步，很多遺孀還在等待被聽見，也等待協助到來。」

她感謝皇后區府提供活動空間與支援，讓協會得以在基層發聲，「理查茲區長讓我們感覺到，我們的故事與需求在這個多元社區中也能被看見」。托馬斯表示，軍人遺孀在經歷至親離世後仍堅持生活，是一種對生命的尊重與紀念，「我們不是只在回憶中活著，而是讓愛延續，讓他們的犧牲被記住。」

金星遺孀協會紐約市分會副會長托馬斯(左)出席活動，與妹妹柯瑞(中)一同上台獲獎。...
金星遺孀協會紐約市分會副會長托馬斯(左)出席活動，與妹妹柯瑞(中)一同上台獲獎。(記者尤昱程╱攝影)

亞當斯 皇后區 柯瑞

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