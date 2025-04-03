我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

紐約地鐵地圖50年來首度更新 突出無障礙設施

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
MTA在50年以來首度重繪地鐵地圖，強調新版地圖的設計簡明、突出無障礙設施。(大都會運輸署提供)
MTA在50年以來首度重繪地鐵地圖，強調新版地圖的設計簡明、突出無障礙設施。(大都會運輸署提供)

大都會運輸署(MTA)2日發布自1979年以來首次全新設計的地鐵路線圖，新圖在保留以往特色的基礎上，採用更為簡潔明瞭的設計，透過鮮明的色彩和清晰的字體協助乘客規畫路線，同時標示出無障礙設施。

此次新地圖由MTA創意設計部門的地圖團隊設計，整體以粗線條、直線走向為主。MTA表示，新圖能使視覺焦點更易捕捉，也更適合數位介面。地圖也採用白色背景，搭配鮮明色塊、橫向文字以及黑色圓點，對視力或認知能力受限的乘客更友好。同時，設計團隊為提升文字的易讀性，大多使用了單行文字、利用空白區域以減少擁擠感。

MTA強調，新地圖標示了無障礙設施、轉乘資訊和安全提示，新增可引導至MTA官方網站的二維碼。目前，新版路線圖已率先在平日時段、深夜及周末的月台電子螢幕上亮相，不久後也會出現在R211新型車廂內，其餘車廂也將在未來數周內分階段更換。

另一方面，MTA也優化了電子資訊顯示系統的軟體設計，將即時資料更新的頻率提升至每五秒一次，以便乘客更快速地掌握列車實際到站時間。

「這是一個關鍵時刻，就像1979年我們開始著手修復地鐵系統一樣」，MTA主席利博(Janno Lieber)說道，他所指的是MTA首次推出設施升級計畫的前一年。正如當年一樣，紐約地鐵系統目前也被指需要新列車與基礎設施升級。然而，截至目前，州議會尚未完全資助此價值680億元的方案。

在上個月，MTA宣布自1993年起使用至今的MetroCard將於年底退役。同時，署方也正在地鐵閘門處安裝新式半月形擋板與鋸齒狀護欄以防逃票，月台邊緣則陸續設置金屬欄杆，以防止乘客跌落軌道。

MTA 地鐵 大都會

上一則

羊頭灣遊民所庭審延至5月 法官令淨空車道

下一則

聯邦法官下令：永久撤銷亞當斯貪腐案
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

MTA50年來首重繪地鐵地圖 新版更清晰、強調無障礙車站設計

MTA50年來首重繪地鐵地圖 新版更清晰、強調無障礙車站設計
防一推致命 紐約19地鐵站增設月台防護欄「安全但簡陋」

防一推致命 紐約19地鐵站增設月台防護欄「安全但簡陋」
捷運局長推OMNY卡 走訪法拉盛

捷運局長推OMNY卡 走訪法拉盛
MTA駕駛布碌崙遭兩名青少年襲擊 疑似為地鐵衝浪偷竊鑰匙

MTA駕駛布碌崙遭兩名青少年襲擊 疑似為地鐵衝浪偷竊鑰匙

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34
紐約市警察局(NYPD)目前正面臨前所未有的「人手荒」危機。根據最新數據，曾擁有7200名警探的紐約市警局，如今只剩不到5000人。(記者高雲兒╱攝影)

薪資縮水、執法權大減 紐約華警談警局離職潮「警察變保安」

2025-03-28 07:26

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾

早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾