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廚餘回收新規上路 華人：宣傳不足 多人不清楚具體要求

記者許君達╱紐約報導
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根據規定，紐約市民從4月1日起需要將廚餘垃圾單獨裝在棕色的專用垃圾桶內，等待每周一次定期收集。圖為廚餘專用垃圾桶樣式。(市清潔局提供)
根據規定，紐約市民從4月1日起需要將廚餘垃圾單獨裝在棕色的專用垃圾桶內，等待每周一次定期收集。圖為廚餘專用垃圾桶樣式。(市清潔局提供)

紐約市強制廚餘垃圾分類的法律從4月1日起開始正式執行，違反規定的業主將被罰款25至100元；不過，根據本報採訪到的多名居民或房東反饋，新法的推廣力度不足，很多人根本不了解具體要求，而且在實踐中也存在諸多困難。

根據要求，紐約市民須將可用於堆肥的有機物，包括廚餘垃圾和草木樹葉等，使用專門的棕色垃圾桶單獨堆放，不能與其他類型的垃圾混在一起，而市政工作者會每周定期收取。

根據市清潔局發布的指南，需要單獨堆放的垃圾包括廚房產生的食物殘渣、剩飯以及被食物汙染過的紙質包裝，包括紙巾、茶包、咖啡濾紙、紙盤或紙盒等，在庭院中清理出的草、樹葉、細小樹枝等有機物也屬於需要單獨堆放的品類。

在皇后區擁有獨立房屋的華人王先生在受訪時表示，他在新規上路前，通過新聞媒體有所耳聞，但並不了解具體規定，雖然新規已經上路，但依舊感到困惑，不知具體該如何操作。而無論是市府還是社區，都從未給過他相關的通知或宣導。不過，政府對收錢的事倒是比較用心，他此前已花50元買了一個專用的垃圾桶，但由於對政策了解不多，因而至今也還堆在院子裡，沒有啟用。

在布碌崙(布魯克林)租屋的馮女士透露，她的房東對接連不斷的垃圾新規感到困惑，印象最深的只有不停在買新的垃圾桶。房東在新規生效前沒有對她下達新的指示，所以她與室友目前也還是按照原有的分類規則，僅將可回收物單獨堆放，尚未開始分類廚餘垃圾。根據她的觀察，她所在的整條街上也還基本沒有見到積極響應新規的家庭。

根據規定，八戶以下的小型物業主如未能遵守廚餘分類要求，首次將被罰款25元，而大型物業業主的罰款額則為100元。不過，曼哈頓華埠的華裔業主Brian Chin表示，他們並沒有權力強制租客做什麼，因此，未來如果租客未遵守規定，只能由房東承擔罰款。為了應對新法，他已花費了不少金錢購置垃圾桶，還逐戶通知租客，「呼籲」他們協助遵守垃圾分類法律，「這有點荒謬，但我們沒有選擇。」

華埠上班族周先生則認為，新規對於食物包裝的要求過於含糊。比如，不同餐廳提供的外賣包裝各不相同，有些是塑料餐盒、有些則看起來像可降解材料，但他找遍了市府網站上關於垃圾分類的詳細規定，還是不知道塑料製的食品包裝到底該屬於哪類。

租客 華埠 紐約市

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