曾撰文關注賭場衝擊 劉醇逸：對賭博成癮仍保持警覺

劉醇逸表示，他對賭博成癮問題「仍保持警覺」。(記者尤昱程╱攝影)

隨州參議員 劉醇逸30日宣布將提案推動大都會 公園開發案所需的土地用途變更，社區對賭場設施進駐的討論再起。外界亦關注，他過去曾公開評論賭博對亞裔 社區的影響，如今改以條件交換方式支持計畫，是否能回應社區的疑慮。

「Flushing Skypark」建設示意圖。(劉醇逸辦公室提供)

劉醇逸曾在去年3月與州眾議員李榮恩(Grace Lee)共同撰文，指出賭場企業多年來以亞裔族群為主要行銷對象，廣泛使用中文廣告、節慶活動與接駁服務，導致華人社區中賭博成癮與相關社會問題比例偏高。內文寫道，「這些企業投注大量資源吸引亞裔進場，卻沒有同等重視如何減輕傷害」。

同年10月，劉醇逸亦於社群平台X發文，反對將涉及賭場的土地政策條文納入州預算案。他表示，將土地使用政策納入厚重的預算立法案中，等於壓制地方社區聲音。並指出，針對賭場等對社區可能造成深遠影響的議題，應透過正規立法程序、讓選民與民代有充分參與的空間。

劉醇逸欲離開記者會現場，場外示威者上前質問其決定。(記者尤昱程╱攝影)

針對自身立場是否改變，劉醇逸表示，他對賭博成癮問題「仍保持警覺」，並強調目前的支持是建立在「具體社區回饋條件」之上。他表示，將持續與州成癮服務與支持辦公室(OASAS)合作，關注可能的風險管理與預防資源。

記者會舉行當天，場外聚集示威民眾。(記者尤昱程╱攝影)

當天記者會場外有民眾集結抗議。華裔黃先生表示，許多居民對整體開發內容不甚了解，卻發現多個社區組織與官員已表態支持。他說，「很多非營利機構接受資助後立場改變，社區真正的聲音沒被聽見。」

對於民意所向為何，劉醇逸表示，推動開發案前，他已收到大量選民意見，「支持的比例遠多於反對」。他也指出，所有社區委員會已通過支持案，市議會亦完成土地使用相關決議。

此外，劉醇逸說，已與持反對立場的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)進行溝通，「我們代表不同選區，彼此反映的是各自民意，也都尊重彼此的選擇。」