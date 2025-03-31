韓美家庭支持中心買百份披薩 表揚店主阻止劫案

韓美家庭支持中心(KAFSC)表揚店家的英勇行為。(記者尤昱程╱攝影)

韓美家庭支持中心(Korean American Family Service Center)近日在皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)購買800片披薩，分送給韓裔 長者與社區居民，並致贈特製帽子，以表達對當地披薩店Louie's Pizzeria店主父子三年前制止劫案一事的關注與紀錄。

該事件發生於2022年3月，61歲韓裔婦人張銀姬(Eun Hee Chang，音譯)在Louie's Pizzeria店外遭遇搶劫，當時69歲的蘇約維奇(Cazim Suljovic)與其兒子路易·蘇約維奇(Louie Suljovic)見狀立刻上前制止。

三人在扭打中均被刺傷，其中蘇約維奇身中九刀，兒子與婦人也分別被刺傷並導致肺部塌陷。警方表示，當時兩名嫌犯為18歲的古丁(Supreme Gooding)與31歲的瓦克(Robert Whack)，他們已涉及多起針對長者的街頭搶案。

該對父子的行動曾一度被視為終結當時一連串劫案的重要轉折，市長與皇后區官員均曾到場致意，但路易·蘇約維奇坦言，過去幾年一直試圖將此事拋諸腦後，「那是一段創傷經歷，不太想再重提」。

此次活動由該中心前董事John Yoo發起，他表示，儘管事件已過去三年，但仍有延續討論的必要，因此選擇以披薩與特製帽子方式向當事人表達支持，不希望這件事情就此被遺忘。