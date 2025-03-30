法拉盛新世界商城火警 華裔長者受困3小時 2人送醫

29日上午10時許，紐約法拉盛的新世界商場地下一層停車場發生二級電氣火災。(記者高雲兒／攝影)

29日上午10時許，紐約法拉盛 的新世界商場地下一層停車場發生二級電氣火災。電線短路引發的火勢伴隨大量濃煙迅速擴散至商場三樓，迫使顧客及商戶緊急撤離。經過25個消防單位、逾百名消防員兩個半小時搶救，火勢於中午12時40分被撲滅，通報無人死亡，但至少兩名民眾因吸入濃煙不適送醫。

電線短路引發火勢 濃煙擴散至3樓

紐約市 消防局(FDNY)表示，初步調查顯示起火地點位於地下停車場的電線管路，短路產生的電火花引燃周邊設施。消防員抵達時，建築物已充斥刺鼻煙霧，於是當即部署三條高壓水帶控制火源，並架設大型工業風扇進行排煙。聯合愛迪生公司電力公司(Con Edison)技術人員也到場協助調查確切原因。

市消防員和聯合愛迪生公司電力公司(Con Edison)技術人員協助調查確切原因。(記者高雲兒／攝影)

火災發生後至少兩名民眾因吸入濃煙不適送醫。(記者高雲兒／攝影)

華裔 目擊：人群奔逃 場面混亂

新世界商場工作人員透露，事故發生後，商場立即啟動緊急疏散措施，顧客與商戶有序撤離現場；部分人員因吸入濃煙出現不適症狀，須由救護人員以擔架運送接受治療。一名華裔目擊者回憶，事發時她正在店內購物，突然聞到刺鼻煙味，緊接著火警警報響起，人群隨即向出口奔逃，「場面很混亂，我看到有老人被擔架抬出去」。

下午1時30分左右，救援人員再從商場內救出一名年邁的華裔男子。目擊者描述，該男子被抬出時面色蒼白、全身冷汗淋漓，疑似因受困長達三小時且吸入過量濃煙，導致體力不支及輕度窒息，送醫時已呈虛脫狀態。

直至下午4時，法拉盛封鎖路段仍未完全解封。(記者高雲兒／攝影) 由於緬街為法拉盛主要幹道，警方封路措施對車輛與行人通行影響甚大，人行道十分擁擠。(記者高雲兒／攝影)

封路造成大塞車 小路人潮擁擠

另應消防局要求，從上午10時15分起，法拉盛緬街部分路段被封，導致交通嚴重壅堵。從38大道至41大道之間的緬街停滿消防車、救護車與警車，共有十餘輛應急車輛在場待命，警方則在現場維持秩序。由於緬街為法拉盛主要道路，封路措施對車輛與行人通行影響甚大。不少行人改道火車站旁小路，繞行至40路再返回緬街，導致小路內也人潮擁擠，甚至發生爭執。直至下午4時，封鎖路段仍未完全解封。