州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 商業街是當地華社中心地帶，28日遭到紐約州警察(NYSPD)的突襲稽查，帶出該區非法與合法擺攤模糊地帶的問題；一名在60街轉角販售水果的華人攤販，因執照不符合門前人行道攤位(Stoop Line Stand)規定，所有商品皆遭沒收，還需出席兩個月後的聽證會，讓他深感無奈。

當日下午共有五名州警察前來稽查，其中一位警員表示，據紐約市 行政法規第20章第二節條款，規定門前人行道攤位只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店持有同一個執照、或是販售相同產品，而在店外擺賣的攤販不得在街道上有金錢交易，應讓顧客走到店內支付。而若攤商持有移動食品販售(Mobile Food Vendor)許可，在出示執照以及食品檢查評級即屬合格，但部分地區的攤販許可證數量有限，可能需要排隊等待核發。

在60街轉角的通訊行門口販售水果近六年的攤販意先生，已申請該址的門前人行道攤位以及註冊公司行號，卻因不清楚法規而觸法。當下他也因不諳英語無法與警方溝通，是一旁民眾與其他周邊商家協助，才得知是因商品和店址不符才遭罰。

他無奈表示，之前市衛生局來稽查僅有針對攤位尺寸予以提醒，從未提及執照不符的情況，令他很錯愕。他也曾申請過移動食品販售許可，但卻因不符規定才繼續在店外擺攤。

州警察表示，過去的執法單位可能因不清楚規定，所以從未大量取締8大道上的攤商，但當地社委會接獲大量投訴，甚至驚動到市長辦公室，讓他們只好更頻繁地來此稽查，透露今天(29日)也將持續執法。他表示，若意先生賣的產品與後方商店相同，或許可以過關，但警方也指出，市府核發執照時未徹查店址與商品有出入，可能是導致衝突發生的原因之一。

該問題也帶出8大道長期攤商林立的現象，雖有民眾認為執法單位睜一隻眼、閉一隻眼並不正確，但目擊者張先生認為，沒有先行警告或提醒就直接開罰，讓有語言隔閡的商家措手不及。