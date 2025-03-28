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莫虎：警察職業正面臨結構性變革

記者高雲兒╱紐約報導
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在紐約市司法領域經驗深厚的華人莫虎認為，警察職業正面臨結構性變革，主要挑戰包括科技監管帶來的工作負荷、日益繁重的行政文書要求等，導致許多警員選擇提早退休。(記者馬璿╱攝影)
在紐約市司法領域經驗深厚的華人莫虎認為，警察職業正面臨結構性變革，主要挑戰包括科技監管帶來的工作負荷、日益繁重的行政文書要求等，導致許多警員選擇提早退休。(記者馬璿╱攝影)

紐約市司法領域經驗深厚的華人莫虎，近日接受採訪時剖析當前警界退休潮現象。他認為，警察職業正面臨結構性變革，主要挑戰包括科技監管帶來的工作負荷、日益繁重的行政文書要求等，導致許多警員選擇提早退休。

作為1980年代首位亞裔市警局副局長，莫虎見證了警員工作年限的變遷，「過去，警員普遍服務20至30年，而如今，大多數人在15至20年內就選擇退休。」他認為，這一趨勢與日益增加的行政負擔密切相關。

「現在，每次攔查或詢問都需要詳細的紀錄，」莫虎表示，「文書工作成為日常執勤的一大負擔。」此外，科技發展雖提升了執法透明度，卻也增加了警員的工作壓力。「隨身攝像機(bodycam)、GPS定位等技術讓執法過程都受到更嚴格的監管，警員不僅要應對大量文書，還需處理影像紀錄、回覆訊息，甚至參與更多會議，」他表示，這些額外要求讓執勤壓力倍增。

另外，莫虎認為輪班制度對警員的家庭生活影響很大。目前，警察巡邏時段採三班制，包括上午8時至下午4時、下午4時至午夜12時，以及午夜12時至上午8時，「這樣的作息安排對個人生活造成不小影響，」他說，尤其是在加班政策變化的情況下，年輕警員更傾向重新評估職業。

針對部分人認為退休潮與執勤風險增加有關，莫虎倒是持不同看法：「在80年代，紐約市一年發生的兇殺案高達2500起，而現在僅維持在400至600起之間。從數據來看，實際的暴力犯罪其實是減少了。」

然而，他表示，當代社會對治安的感知與現實存在明顯落差，「雖然暴力犯罪減少，但媒體的很多報導放大了社會安全疑慮，」他分析，「現在比較嚴重的是竊盜等輕罪案件， 因此也改變了警務工作的重點。」

最後，莫虎也分享了他對不同世代警員價值觀變化的觀察。「在70、80年代，警員大多會選擇做到退休年齡，」他回憶，「但現在的警員會有更多的選擇」。

退休 暴力犯罪 紐約市

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