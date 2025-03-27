餐廳重設戶外餐區 華埠小商家因2原因對生意仍信心不足

儘管華埠商家普遍認為，加設戶外用餐位能帶來更多生意，但關稅、堵車費帶來的壓力，則讓商家感嘆「徹底沒有信心」。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市運輸局(NYC DOT)提醒全市2600家獲批參加「戶外用餐計畫(Dining Out NYC)」的餐廳，可以從即日起安裝戶外用餐設施，而該計畫正式開始時間為4月1日；儘管華埠 商家普遍認為，加設戶外用餐位能帶來更多生意，但關稅、堵車費帶來的壓力，則讓商家感嘆「徹底沒有信心」。

華埠宰也街(Doyer St.)的小吃店「武昌好味道」老闆王先生表示，由於宰也街是一條封閉的步行街，沿街商家常年提供戶外用餐位。在夏季氣溫適宜時，許多到訪華埠的遊客會選擇在室外用餐談天，「因為這條是步行街，安全有保障，戶外用餐區肯定對生意是有幫助的」。

但王先生坦言，在今年第一季度，「生意只能用很慘來形容，要慘過去年」。王先生認為，近月來實施的多項政策，都導致客流量減少、成本攀升；「我們的肉都是從加拿大進口的，蔬菜是從墨西哥，川普 一加關稅後，成本都變高了」。

王先生也表示，由於川普遣返非法移民導致許多在外州工作的華人 新移民不再頻繁走動、堵車費又讓曼哈頓島外居民不再願意前來華埠，「今年徹底沒有信心了，能守住就不錯了」。

同時，勿街(Mott St)「絲路咖啡」的經理莊先生指出，今年到目前為止，生意都較去年要差一些，「覺得大家手頭的錢少了」；而主要售賣咖啡、茶飲的絲路咖啡也面臨成本上升的壓力，「咖啡豆都變貴了」。

華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，由於華埠路面普遍狹窄、華人並無戶外用餐習慣等種種限制，華埠參與戶外用餐計畫的商家並不多，「但是戶外用餐多了位置能增加收入是肯定的，我也希望大家有這個選擇」。

川普近期針對訪美遊客的舉措導致數名歐洲遊客被拒絕入境，也讓陳作舟擔心，頗受遊客歡迎的華埠生意會因此受到影響，「只做華人的生意是養不活華埠這麼多商家的，但現在很多人都不願意來美國了」。