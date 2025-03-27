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餐廳重設戶外餐區 華埠小商家因2原因對生意仍信心不足

記者曹馨元／紐約報導
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儘管華埠商家普遍認為，加設戶外用餐位能帶來更多生意，但關稅、堵車費帶來的壓力，則讓商家感嘆「徹底沒有信心」。(記者曹馨元╱攝影)
儘管華埠商家普遍認為，加設戶外用餐位能帶來更多生意，但關稅、堵車費帶來的壓力，則讓商家感嘆「徹底沒有信心」。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市運輸局(NYC DOT)提醒全市2600家獲批參加「戶外用餐計畫(Dining Out NYC)」的餐廳，可以從即日起安裝戶外用餐設施，而該計畫正式開始時間為4月1日；儘管華埠商家普遍認為，加設戶外用餐位能帶來更多生意，但關稅、堵車費帶來的壓力，則讓商家感嘆「徹底沒有信心」。

華埠宰也街(Doyer St.)的小吃店「武昌好味道」老闆王先生表示，由於宰也街是一條封閉的步行街，沿街商家常年提供戶外用餐位。在夏季氣溫適宜時，許多到訪華埠的遊客會選擇在室外用餐談天，「因為這條是步行街，安全有保障，戶外用餐區肯定對生意是有幫助的」。

但王先生坦言，在今年第一季度，「生意只能用很慘來形容，要慘過去年」。王先生認為，近月來實施的多項政策，都導致客流量減少、成本攀升；「我們的肉都是從加拿大進口的，蔬菜是從墨西哥，川普一加關稅後，成本都變高了」。

王先生也表示，由於川普遣返非法移民導致許多在外州工作的華人新移民不再頻繁走動、堵車費又讓曼哈頓島外居民不再願意前來華埠，「今年徹底沒有信心了，能守住就不錯了」。

同時，勿街(Mott St)「絲路咖啡」的經理莊先生指出，今年到目前為止，生意都較去年要差一些，「覺得大家手頭的錢少了」；而主要售賣咖啡、茶飲的絲路咖啡也面臨成本上升的壓力，「咖啡豆都變貴了」。

華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，由於華埠路面普遍狹窄、華人並無戶外用餐習慣等種種限制，華埠參與戶外用餐計畫的商家並不多，「但是戶外用餐多了位置能增加收入是肯定的，我也希望大家有這個選擇」。

川普近期針對訪美遊客的舉措導致數名歐洲遊客被拒絕入境，也讓陳作舟擔心，頗受遊客歡迎的華埠生意會因此受到影響，「只做華人的生意是養不活華埠這麼多商家的，但現在很多人都不願意來美國了」。

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