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羊頭灣遊民所動工 上百華裔冒雨抗議

記者胡聲橋╱紐約報導
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當地居民在擬建遊民所前搭帳篷，冒雨抗議。(記者胡聲橋╱攝影)
當地居民在擬建遊民所前搭帳篷，冒雨抗議。(記者胡聲橋╱攝影)

原計畫在布碌崙(布魯克林)羊頭灣U大道科伊爾街(Coyle Street)2134號興建的可負擔住宅將改為建造遊民所，開發商預計24日早到場搭建腳手架，引起居民抗議；24日上百名華人冒雨聚集在該地址前，將三個入口圍住不讓施工人員進入，以行動反對遊民所的興建。

據了解，布碌崙第15社區委員會2021年曾批准在科伊爾街2134號建造一棟五層樓的公寓樓，其中包括可負擔住房。2023年，開放商還把這個項目稱為住宅和混合用途的建築。不過，最初的開發商後來放棄了這個項目，於是新業主決定把這個地方建成一個遊民所，居民感到上當受騙、引發不滿。

23日下午就開始有抗議居民將汽車停在遊民所施工地前，整夜值班駐守。抗議者朱女士說，她家就在擬建遊民所後面的福特街(Ford St.)上，她24日早6點30分到現場後，看到路上停著兩輛大型垃圾車，抗議者將遊民所的三個門圍住，搭建的遮雨帳篷也堵住了大門。

朱女士說，21日她和鄰居曾收到代表業主和開發商的律所通知函，上面稱居民已「簽署了一份可執行的許可協議，允許開發商進入你位於福特街的房產，進行施工前調查並在你的後院安裝某些法律要求的臨時保護裝置……」；「開發商根據許可協議有進入你房產的權利，並採取某些措施保護你的房產……」。對此，朱女士說，2023年她和福特街上的居民的確都簽署了一份許可協議，但那時大家以為要建可負擔住房，而不是遊民所。

市議員參選人維拉布斯(Dimple Willabus)也趕到現場和居民一起抗議，她說福特街的居民現在已起草了另一份文件，反對遊民所建案，並拒絕開發商進入他們的共用車道、福特街入口和居民住宅後院，內容立即生效。

當天一直下著雨，天氣寒冷，民眾穿著冬衣和雨衣在現場堅守。華康會會長陳麗娜說，抗議者熱情高漲，為了守護家園，有不少華人專門請假前來抗議。

為了聲援U大道抗議民眾，已堅守抗議250多天的86街遊民所抗議者也紛紛趕來支援，馬先生為抗議者送來了八寶粥、雨衣和抗議牌子，趙先生送了壓帳篷的沙袋。當地居民，86街抗議者，甚至布碌崙其他地方的居民也在社群媒體上接龍，為抗議者捐錢捐物，支持將這場抗爭繼續下去。

當地居民在擬建遊民所前搭帳篷，冒雨抗議。(讀者提供)
當地居民在擬建遊民所前搭帳篷，冒雨抗議。(讀者提供)
當地居民在科伊爾街2134號前冒雨抗議建造遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)
當地居民在科伊爾街2134號前冒雨抗議建造遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)
支援民眾為抗議者送來物資。(讀者提供)
支援民眾為抗議者送來物資。(讀者提供)

遊民 布碌崙 華人

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