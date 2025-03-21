歷時3年拉鋸戰 最高院：紐約市非公民投票「違憲」

紐約州最高法院裁定，只有公民享有紐約州憲法賦予的投票權，對於非公民投票權歷時三年的法律拉鋸戰終於塵埃落定。(路透)

紐約市議會此前通過法案，允許永久居民(綠卡 )等特定身分者參與地方選舉投票 ，但遭到共和黨反對並提出訴訟；20日紐約州 內最高法院、州上訴法院(Court of Appeals)裁定，只有公民享有紐約州憲法賦予的投票權，判定紐約市的非公民投票權「違憲」。

投票為公民特權

紐約州上訴法院法官以六比一的多數意見，裁定投票權為公民特權；首席法官威爾斯(Rowan Wilson)在多數意見書中寫道，「無論未來如何發展，紐約州憲法在今天已畫出一條明確的界線，將投票權限制於公民身分人士」。

法官里維拉(Jenny Rivera)是唯一提出部分異議的少數意見者，她指出，紐約州憲法並未禁止地方「行使自治權以賦予非公民投票權」；不過她也同意撤銷現有的非公民投票權法案，因為該法案重新定義了地方民代的選舉方式，而這一改變需要經過全民投票批准。

早在2021年，紐約市議會通過法案，允許擁有特定合法身分，包括永久居民(綠卡)、在紐約市擁有聯邦工作授權的人士等，在包括市長和市議會在內的地方選舉中投票。支持者認為，該案讓紐約80萬非公民能通過選票伸張權益，更能體現這座移民城市的民意所向。

次年，由史丹頓島區長佛塞拉(Vito Fossella)領導的一眾共和黨人對此法案提起訴訟，認為該法案違反憲法，令公民權利受到稀釋，並削弱公民身分的價值；同源會會長黃友興也曾參與反對該案的訴訟。

州高等法院法官柏爾奇奧2022年6月首次裁定該法案違憲。亞當斯政府對此提出上訴，但州上訴法院上個月駁回了市府的上訴，維持原裁定結果；市議會隨後向州最高法院提出上訴。在歷時三年的法律拉鋸戰後，關於紐約州非公民是否可享部分投票權的問題終於塵埃落定；紐約市議會對此結果表示，將尊重法院裁決結果。

華人更積極考公民

作為非公民投票權堅定的反對者，黃友興表示，這一裁定結果是「憲法的勝利」。他認為，「公民是神聖的、是有特權的、是要爭取的權利」；因此，他也鼓勵在美華人積極考取公民身分，「通過最正當的方式投票伸張華人的權益，這樣才能得到更多尊重」。

此外，總統川普新任期起，對於移民政策的步步縮緊也導致「綠卡持有者被拒絕入境」等流言頻出，不少通過綠卡留美的華人也對身分產生了更多不安全感。金橋翻譯公證機構的負責人李先生表示，該機構的業務之一是為在美華人辦理委託書，讓他們在美國就可處理買賣國內房產等事務；李先生觀察到，川普上台後，委託書業務的數量激增，網站點擊量翻倍，「有綠卡的人不安全感愈來愈重，考公民的人也更多了」。

華埠商改區執行總監陳作舟表示，許多持有綠卡、在美多年的華人長者都因為語言不通等困難，遲遲沒有考取公民；他也認為，在如今的政治形勢下，有公民身分更為穩妥，「但對於一些老人家來說，早餐吃了什麼都有可能不記得，怎麼回答得出(公民考試的)美國歷史問題呢？」

而紐約東華協會會長于金山觀察到，社區內很多綠卡持有者都有轉成公民身分的意向，「現在要是滿65歲、在美超過十年，不需要考試也可以轉身分」；而他認為，當局對綠卡持有者的政策改變「心理效應大於實際效應」，雖然製造了恐慌，「但如果是遵紀守法的市民，不用太過擔心」。