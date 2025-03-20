維護公安 霍楚擬推公共場所口罩禁令

州長霍楚計畫推出公共場所口罩禁令，並擬將其置入州預算案談判條件。圖為新冠疫情期間紐約市餐廳業者佩戴口罩在公共場所活動。(記者許君達／攝影)

州長霍楚 (Kathy Hochul)正在考慮在公共場所禁止佩戴口罩或面罩，以減少蒙面行為帶來的公共安全風險，並有可能在2026財年州預算案談判中加入這一禁令。

根據紐約媒體「Gothamist」援引四名州議員的說法，霍楚本周曾與州議會溝通，稱她將發布口罩禁令，但她沒有詳細說明該計畫。霍楚19日證實，她正在與議會討論此事，但她強調，禁令僅針對公共安全，出於宗教或醫療用途而佩戴口罩或面罩將不在禁令範圍。

霍楚還承認，她準備在正在談判中的州預算案中，將口罩禁令作為談判條件之一。由於立法權由議會掌握，因此將議程打包在預算案中作為談判籌碼，是州長在權限範圍內常用的手段。不過，這一擬定的禁令在民主黨 內面臨爭議。

霍楚強調，當劫匪走進銀行、或心懷不軌者在地鐵 內襲擊他人時，蒙面工具將鼓勵他們的犯罪行為，因為監控攝像頭無法拍到他們的面孔，導致他們更容易逃脫懲罰。民主黨州參議員斯考菲斯(James Skoufis)則已先於霍楚提案，禁止以恐嚇或威脅他人為目的而佩戴口罩。

反對方則認為，前哥大挺巴學運領導人哈利勒(Mahmoud Khalil)在沒有犯罪的情況下被聯邦當局逮捕並撤銷綠卡的事件，已令言論自由環境嚴重惡化，而口罩禁令則更令人們自由發聲與抗議的安全性失去保障。州眾議員蓋拉格(Emily Gallagher)表示，戴口罩的人們也許有潛在的健康問題、不想在公共場所感染病毒，也許他們只是想在日益高壓的政治環境中安全地行使言論自由權，而口罩禁令將對公眾健康和憲法權利均構成威脅。

紐約州曾經有過類似的禁止蒙面法，但在新冠疫情開始後被凍結。2020年「黑人的命也是命」運動開始後，時任州長葛謨(Andrew Cuomo)與州議會合作廢除了這項法律。