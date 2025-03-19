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揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，自1993年起投入使用、象徵著紐約地鐵文化一部分的黃色MetroCard，將於今年12月31日起在各車站停止販售，並於秋季起在藥房及雜貨店等零售點提前停售，以推動2019年起逐步導入的「OMNY」感應付費系統。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，全面轉換至感應式付款系統預計每年可替MTA節省至少2000萬元。他在聲明中強調，「現在是時候跟MetroCard說再見，全力擁抱未來的票價支付系統。目前已有65%的乘客使用OMNY，其未來也有機會帶來更多優惠與促銷，替民眾節省開支。」

據MTA介紹，OMNY感應系統可接受智能手機或手錶的電子錢包，以及實體OMNY卡，後者售價每張1元，可於網絡或全市各零售點，以及車站和MTA流動銷售車上購買或加值。MTA表示，到今秋為止，全市472座地鐵站都將設置OMNY自動售卡加值機器。

雖然自今年年底起，MTA將不再於車站販售MetroCard，但仍會在一段過渡期內持續接受刷此卡進站。目前，確切停用日有待官方進一步公布。MTA呼籲乘客儘量提前用完卡內餘額，並表示在卡片到期兩年內，若仍有剩餘車資，乘客可申請轉移至OMNY或退費。另外，市公立學校的學生自今年9月起，將收到校方陸續替換的OMNY卡。

MetroCard自最初年出現在白廳(Whitehall)車站以來，至今已服務紐約人逾30年。在地鐵初次安裝自動收費閘門時，白廳車站首日便賣出600張MetroCard。隨後，地鐵及公車系統陸續在1997年完成自動收費閘門裝設，耗資近7億元。到1999年，MTA在各大車站全面啟用MetroCard自動售卡機器，並在2003年正式終止地鐵代幣(Token)銷售。

2017年，MTA與「Cubic」公司簽訂價值5.73億元的合約，採購和建置OMNY系統，並原定2023年前全面汰換MetroCard，但因新冠疫情和OMNY售卡機製造進度延誤。盡管如此，OMNY系統尚未推出MetroCard已有的七日或三十日「無限次乘車」周、月票功能，但推出有「每7天最多支付34元」的優惠上限。

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