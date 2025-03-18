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皇后區影響力榜 孟昭文第9 劉醇逸第10

記者曹馨元╱紐約報導
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在今年的榜單中，排在前列的孟昭文是第一位代表紐約州的亞裔國會議員，她已連續多年入選該榜，去年更是位列第三。 (美聯社)
在今年的榜單中，排在前列的孟昭文是第一位代表紐約州的亞裔國會議員，她已連續多年入選該榜，去年更是位列第三。 (美聯社)

紐約政治媒體City&State New York17日公布「2025年度皇后區最有影響力100人」(The 2025 Queens Power 100)榜單，多位華裔亞裔民選官員、社區領袖、學者等上榜；其中，國會議員孟昭文排名第九，州參議員劉醇逸排名第十。

在今年的榜單中，排在前列的孟昭文是首位代表紐約州的亞裔國會議員，她已連續多年入選該榜，去年更是位列第三；今年，作為國會亞太裔核心小組(CAPAC)主席的孟昭文成功說服聯邦衛生部長小羅勃．甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.)，扭轉對世貿中心健康計畫的資金和人力削減。

此外，劉醇逸與另五名州參議員共同位列第十；在州議會，劉醇逸是紐約市教育委員會主席，也是推動小班制法案的核心人物。過去一年，劉醇逸針對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的一系列貪腐指控，頻頻呼籲其辭職，也曾發聲要求州長霍楚(Kathy Hochul)解除其職務。

今年，該榜單排名第一的是紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)；榜單稱，在不到四年時間，歐德思從一位來自皇后區、名不見經傳的紐約市議員，迅速成長為史上最有權勢的市議長之一。由於亞當斯遭聯邦起訴、又因與川普政府來往密切遭民主黨人詬病，歐德思成為了頗具影響力的「話事人」，而她也於日前宣布加入市長競選。

其他上榜的亞裔及華裔，還包括第16名韓裔州眾議員金兌錫，並列排名第22的法拉盛市議員黃敏儀、第23選區韓裔市議員李琳達(Linda Lee)，第23名紐約市立大學(CUNY)皇后學院(Queens College)首位華裔校長吳華揚，第26名法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得等。

杜彼得表示，自己上榜該名單已有數年之久，從未對名次太過看重；而他觀察到，由於新冠疫情後，仇亞情緒高漲，華人頻頻為自己發聲，也因此有了更高的政治參與度，「大家有了要落地生根的共識，而不是抱著過客的心態」；杜彼得認為，亞裔民代在各類事務上的努力也形成了一股不可忽視的力量，「讓主流社會不再忽視我們的存在」。

紐約市 亞裔 華裔

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