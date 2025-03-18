我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

響應川普 霍楚力推AI發展抗衡中國

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州長霍楚表示，作為人工智能(AI)技術的全球領導者，紐約將響應川普政府提出的「AI行動計畫」。(圖片取自紐約州府官網)
紐約州長霍楚表示，作為人工智能(AI)技術的全球領導者，紐約將響應川普政府提出的「AI行動計畫」。(圖片取自紐約州府官網)

紐約州長霍楚17日表示，作為人工智能(AI)技術的全球領導者，紐約將響應川普政府提出的「AI行動計畫(AI Action Plan)」，致力推動AI發展，以與中國抗衡；去年，霍楚就曾發布「帝國州AI(Empire AI Consortium)」倡議，為紐約七所高校的相關研究項目注資。

霍楚在聲明中表示，在聯邦政府制定AI行動計畫時，應優先考慮全球競爭力和商業化、規範知識產權與研究安全性，及能源創新、自足等方面。她也強調，紐約目前擁有世界知名的研究機構、人工智能公司，以及蓬勃的創新生態系統，這一切都歸功於AI技術進步而提高的經濟生產力。

「在全球人工智能革命中，美國正在與中國及世界其他國家競賽，而憑藉我們全國首創的帝國州AI計畫，紐約處於領跑地位」，霍楚稱，「紐約也將繼續幫助民眾在這不斷增長的產業中創業，並提供良好的工作機會」。

數月前，川普總統曾表示，中國AI公司DeepSeek的成果，應被美國AI產業視為一記「當頭棒喝(wake-up call)」，並督促美國本土公司積極與其競爭；與此同時，他也簽署行政令，提出「AI行動計畫」，以強化美國在全球人工智能領域的主導地位。

去年10月，霍楚在紐約上州啟動了「帝國州AI」倡議，並設立了一座內含96台先進電腦處理器的研究中心；為包括哥倫比亞大學(Columbia University)、紐約大學(NYU)、康乃爾大學(Cornell University)在內的七所創始機構，及其他私營合作夥伴，共投資1億2500萬元。

這項計畫旨在讓研究機構更容易獲得最先進的技術，而此類技術之前只有蘋果(Apple)和微軟(Microsoft)等大公司才能使用。霍楚也強調，帝國州AI倡議可以幫助創造更多就業機會，並增加紐約對全國AI突破性研究的貢獻。

AI 霍楚 人工智能

上一則

民主黨支持度新低 舒默堅稱「工薪階級政黨」定位

下一則

數據顯示：堵車費實施後 周邊車流未顯著增加
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普再對普亭讓步 美國退出侵略烏克蘭究責組織

川普再對普亭讓步 美國退出侵略烏克蘭究責組織
川普稱普亭會簽30天停火 烏議會喊「和談3紅線」

川普稱普亭會簽30天停火 烏議會喊「和談3紅線」
川普稱拜登預防性特赦令無效：用「自動簽名」不具法律效力

川普稱拜登預防性特赦令無效：用「自動簽名」不具法律效力
美中峰會有眉目 川普：習近平會在不久將來訪美

美中峰會有眉目 川普：習近平會在不久將來訪美

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
在本次事件中，險些損失13萬元的受害人為華人小商業者，資金流水量大且抗風險能力弱，一旦遭遇這種意外損失，索賠將很困難，因此最好加強防範，親自前往郵局投遞支票或嘗試ACH線上支付系統。圖為華埠密集的小商戶。(記者許君達╱攝影)

華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

2025-03-17 19:52
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
包括遭裁員的聯邦員工、社區組織和工會成員等數百人，15日在曼哈頓下城富利廣場集會，要求聯邦採取行動，阻止川普政府持續削減工作機會與社會福利。 (取自紐約同行官方Instagram平台帳號@maketheroadny)

憂川普政府恐砍社福資金 曼哈頓民眾示威

2025-03-16 07:45
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利勒。(美聯社)

上百示威者占據紐約川普大樓 要求釋放挺巴哥大畢業生

2025-03-13 13:27
陳女士於2023年遭致死亡車禍，州檢察長特別調查辦公室在近日發布的事故報告中，表示無法在排除合理懷疑的情況下，證明肇事駕駛犯罪。(州檢察長辦公室提供)

華女過人行道被撞亡 調查指肇事者有路權且減速獲不起訴

2025-03-17 02:30

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　