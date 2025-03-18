響應川普 霍楚力推AI發展抗衡中國

紐約州長霍楚表示，作為人工智能(AI)技術的全球領導者，紐約將響應川普政府提出的「AI行動計畫」。(圖片取自紐約州府官網)

紐約州長霍楚 17日表示，作為人工智能 (AI )技術的全球領導者，紐約將響應川普政府提出的「AI行動計畫(AI Action Plan)」，致力推動AI發展，以與中國抗衡；去年，霍楚就曾發布「帝國州AI(Empire AI Consortium)」倡議，為紐約七所高校的相關研究項目注資。

霍楚在聲明中表示，在聯邦政府制定AI行動計畫時，應優先考慮全球競爭力和商業化、規範知識產權與研究安全性，及能源創新、自足等方面。她也強調，紐約目前擁有世界知名的研究機構、人工智能公司，以及蓬勃的創新生態系統，這一切都歸功於AI技術進步而提高的經濟生產力。

「在全球人工智能革命中，美國正在與中國及世界其他國家競賽，而憑藉我們全國首創的帝國州AI計畫，紐約處於領跑地位」，霍楚稱，「紐約也將繼續幫助民眾在這不斷增長的產業中創業，並提供良好的工作機會」。

數月前，川普總統曾表示，中國AI公司DeepSeek的成果，應被美國AI產業視為一記「當頭棒喝(wake-up call)」，並督促美國本土公司積極與其競爭；與此同時，他也簽署行政令，提出「AI行動計畫」，以強化美國在全球人工智能領域的主導地位。

去年10月，霍楚在紐約上州啟動了「帝國州AI」倡議，並設立了一座內含96台先進電腦處理器的研究中心；為包括哥倫比亞大學(Columbia University)、紐約大學(NYU)、康乃爾大學(Cornell University)在內的七所創始機構，及其他私營合作夥伴，共投資1億2500萬元。

這項計畫旨在讓研究機構更容易獲得最先進的技術，而此類技術之前只有蘋果(Apple)和微軟(Microsoft)等大公司才能使用。霍楚也強調，帝國州AI倡議可以幫助創造更多就業機會，並增加紐約對全國AI突破性研究的貢獻。