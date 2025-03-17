縱火案又1起 時報廣場1男遭人潑液體點火燒傷 嫌犯逃逸

曼哈頓時報廣場發生縱火襲擊案，一名男子被潑灑液體後點火，導致身上多處燒傷。截至發稿時，嫌犯仍在逃，作案動機尚不明確。圖為在時報廣場附近執勤的警察。(記者許君達／攝影)

一名男子16日凌晨在紐約市曼哈頓 中城時報廣場 (Times Square)附近，遭人以不明液體潑灑後縱火，部分皮膚燒傷，但所幸沒有生命危險。目前，嫌犯仍然在逃，犯罪動機也尚在調查中。

警方於當日凌晨3時55分左右接到報案，稱曼哈頓第七大道交西41街處發生火災，事發地點距離時報廣場僅一個街區。當執勤警員趕到現場時，現年49歲的受害者告訴警方，有一名陌生男子突然靠近他並向他潑灑不明液體，然後點火，使他的面部和手臂被燒傷。受害人被送往附近的長老會康乃爾醫院(Presbyterian Cornell Hospital)，目前生命無憂。

警方表示，受害人在被縱火後陷入恐慌，逃跑了大約100呎後，有人跑上前用滅火器幫助他脫了險。根據社群平台上流傳的案發時的影片，受害人在火焰被撲滅後脫掉上衣，靠一條毛毯保暖，但面部表情顯得很痛苦。但所幸的是，他的意識始終清醒，避免了像康尼島地鐵 車廂縱火案被害人一樣的悲慘命運。去年12月22日，一名女性遊民在意識不清的情況下遭遇了類似的縱火襲擊，結果在缺乏自救和他人救援的情況下當場死亡。

據悉，縱火嫌犯在作案後，沿百老匯大道向北步行逃離，相關調查仍在進行中，暫無法確定作案動機是有針對性的攻擊還是無差別襲擊。警方透露，他們在案發現場遺留了一個Patron龍舌蘭酒的空瓶，但還需化驗才能得知嫌犯所使用的助燃液體是瓶內的酒還是其他物質。

根據在案發現場附近工作的人士說，時報廣場夜間常有人在飲酒後鬧事或鬥毆，而警察通常只在主要街道和廣場上巡邏，一些照明不足、行人稀少的小街道內因而成為犯罪行為的溫床。