霍楚白宮爭取堵車費 川普反要求放行瓦斯管道計畫

州長霍楚14日前往白宮，試圖說服總統川普支持堵車費計畫。圖為霍楚近期在州府召開記者會。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)14日前往白宮，試圖說服總統川普 (Donald Trump)支持堵車費計畫；然而川普也提出自己的訴求，希望霍楚批准一條被擱置已久的天然氣 管道計畫。

這是霍楚三周內第二次與川普在橢圓形辦公室會面。她的發言人表示，霍楚在會談中向川普施壓，討論議題包括關稅、賓州車站(Penn Station)重建計畫，以及要求川普停止阻撓堵車費計畫。

川普則在會談前一天已暗示其關切的重點為「憲法管道」(Constitution Pipeline)，該計畫原定連接賓州天然氣田與紐約斯科哈里郡(Schoharie County)，全長124哩，因未獲紐約州水質許可，於2020年被紐約州府否決，隨後遭聯邦法院駁回，最高法院亦拒絕授理，使計畫胎死腹中。

川普在13日會見媒體時重申「憲法管道」的重要性，並表示將與霍楚討論此議題，「我希望我們不需要動用聯邦政府特權來推動這項計畫，但如果必要，我們會這麼做」。他說，「不過，我認為我們應該不需要走到這一步。」

管道支持者認為，此計畫可提高東北地區天然氣供應、降低消費者成本。然而，反對者警告，這將破壞紐約州環保目標，延緩擺脫化石燃料的進程。

管道原始開發商威廉斯公司(Williams Cos)於2020年宣布取消計畫，但14日發表聲明，感謝川普「關注東北地區天然氣供應短缺問題」，並表示若要重啟計畫，需獲得霍楚等東北部州長支持，以避免繁瑣的許可程序、法院訴訟及施工禁令帶來的風險。